物価高のなか、65歳以上の平均貯蓄額は右肩上がり!?「2000万円」以上の貯蓄がある人はどのくらい？

65歳以上の平均貯蓄額は本当に増えている？ 最新データを確認

総務省「家計調査 貯蓄・負債編」によると、65歳以上の世帯の平均貯蓄額は近年増加傾向にあります。2023年の調査では2462万円、2024年の調査では2509万円とされています。

物価高で生活費は上がっているものの、退職金や長年の貯蓄習慣などによって、統計上の平均値はむしろ右肩上がりを続けています。とはいえ、この「平均」という数字だけでは、実際の高齢者の暮らしぶりをそのまま表すものではありません。



平均だけでは見えない！ 貯蓄額の分布と2000万円以上の割合

平均値は一部の資産を多く持つ世帯によって引き上げられやすいため、より実態に近いのは「中央値」です。総務省の2024年の同調査では、貯蓄額がゼロの世帯を除いた65歳以上の世帯の中央値は1658万円で、半分の世帯はこの金額以下の貯蓄しか持っていません。

また、分布を見てみると「300万円未満」の世帯も14.8％存在します。一方で、「2500万円以上」の世帯は35.2％にのぼります。つまり、少ない人はほとんど貯蓄がなく、多い人は2500万円を超えており、世帯間の格差が大きいのが特徴です。

かつて「老後2000万円問題」が注目されましたが、実際の統計を見ると、2000万円を超えて貯蓄している世帯は少なくなく、その一方で資産が極めて少ない世帯も一定数存在していることがわかります。



物価高のなかで暮らしを守るためにできること

統計上は貯蓄が多い世帯もありますが、物価高によって食費や光熱費が上がり、年齢を重ねるにつれて医療費や介護費の負担も増えるのが現実です。貯蓄が十分にある世帯であっても、出費の増加によって将来の資金計画は変わりやすいため注意が必要です。

そのため、老後の暮らしを安心にするには、貯蓄額だけでなく、どのように管理・活用するかも重要です。たとえば、生活費を把握して固定費を見直す、預貯金だけに頼らずNISAやiDeCoなどで資産を分散する、シニア向けの就業や副収入を検討するといった工夫が有効です。

こうした小さな工夫を積み重ねることで、物価高のなかでも老後の安心を守っていくことができるでしょう。



まとめ

65歳以上の平均貯蓄額は右肩上がりを示しており、2000万円を超える世帯も少なくありません。一方で、300万円未満しか持たない世帯も一定数存在しており、貯蓄額には大きな格差があります。

さらに物価高や医療・介護の負担増を考えると、数字だけを見て安心することはできません。大切なのは、実際に必要となる生活費を把握し、自分の家計に合った備えを早めに進めておくことです。

小さな工夫や見直しでも、積み重ねていけば将来の安心につながります。自分に合った方法を取り入れながら、これからの暮らしを安心して迎えられるように準備を進めていきましょう。



出典

総務省統計局 家計調査年報（貯蓄・負債編）2023年（令和5年）

総務省統計局 家計調査年報（貯蓄・負債編）2024年（令和6年）

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー