間食における健康ニーズにこたえる「プチラスク」新発売、「菓子を毎日食べる人の方が健康に気をつかう」自社調査もとに開発/おやつカンパニー

菓子・食品の製造販売を行う株式会社おやつカンパニーは、新商品『プチラスク』を9月15日に発売する。食物繊維･カルシウム配合でサクサク食感の「濃厚たまごのシュガー味」と、乳酸菌･カルシウム配合でカリカリ食感の「ベイクドショコラ味」の2種類。オープン価格で162円(税込)前後になる見込み。

〈自社調査でわかった“間食における健康ニーズ”〉

おやつカンパニーは2024年10月にインターネット調査を実施した。調査によると、スナック菓子を食べない人(26.6%)よりも、スナック菓子を毎日食べる人(71.4%)の方が、健康に気をつかっている人の割合が多いことがわかったという。健康に気をつかいながらも、おやつを楽しみたいという“間食における健康ニーズ”にこたえるため、食物繊維+カルシウム、乳酸菌+カルシウムを配合したおやつ「プチラスク」が開発された。

〈商品ラインアップ〉

◆プチラスク 濃厚たまごのシュガー味

価格:税込162円前後

プチラスク 濃厚たまごのシュガー味

たまごを使ってサクサク食感に焼き上げ、やさしい甘さのシュガー味に仕上げた、一口サイズのラスク。食物繊維とカルシウム入り。

◆プチラスク ベイクドショコラ味

価格:税込162円前後

プチラスク ベイクドショコラ味

準チョコレートを練り込んでカリカリ食感に焼き上げ、こんがりとしたショコラの甘さが広がる味わいの一口サイズのラスク。「まもり高める乳酸菌L-137」とカルシウム入り。※「まもり高める乳酸菌L-137」はハウス食品グループ本社(株)の登録商標。

■おやつカンパニー 公式サイト