右手の状態が回復せず…前日は急きょ先発外れる

【MLB】ジャイアンツ ー ドジャース（日本時間14日・サンフランシスコ）

ドジャースは13日（日本時間14日）、右手を痛めていたドジャースのウィル・スミス捕手が負傷者リスト（IL）入りしたと発表した。10日（同11日）に遡っての適用となる。敵地ジャイアンツとの試合前にデーブ・ロバーツ監督は「十分な改善がみられなかった」と語った。

ロバーツ監督は「私たちの期待としては、彼が健康になったら登録することだ。彼の状況を踏まえると、（IL入りが）最も理にかなっている」と状況を説明。実施した全ての検査は陰性だったといい、「1週間で（腫れが）治まることを期待している。痛みを我慢した状態で送球や打撃をしてほしくなかった」と語った。代役として、今季エンゼルスから獲得したチャッキー・ロビンソン捕手が登録された。

スミスは3日（同4日）のパイレーツ戦の守備中にファウルボールが右手に直撃。当初はILには入らず、9日（同10日）に先発復帰したばかりだったが、10日（同11日）のロッキーズ戦開始1分前にスタメンを外れた。

今季のスミスは攻守に躍動し、110試合に出場して打率.296、17本塁打、OPS.901をマーク。勝利貢献度WAR4.5はチーム3位と存在感を発揮している。第2捕手のダルトン・ラッシング捕手も自打球で右脚を負傷してIL入りしており、守備の要を欠いた状態でシーズン終盤を戦うことになる。（Full-Count編集部）