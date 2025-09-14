¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Ç»ëÀþ¶¯Ã¥¤Î¡È¾×·â¥É¥ì¥¹¡É¤â¡Ä36ºÐ¤Ç¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿½÷Í¥¥ª¡¦¥¤¥ó¥Ø¤µ¤ó¡¢5¼þ´÷
½÷Í¥¥ª¡¦¥¤¥ó¥Ø¤µ¤ó¤¬¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤Æ5Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ª¡¦¥¤¥ó¥Ø¤µ¤ó¤Î¾×·â¥É¥ì¥¹»Ñ
¥ª¡¦¥¤¥ó¥Ø¤µ¤ó¤Ï2020Ç¯9·î14Æü¸áÁ°5»þ¡¢¿ÎÀî¡Ê¥¤¥ó¥Á¥ç¥ó¡Ë¹°è»Ô±ä¼÷¶è¡Ê¥è¥ó¥¹¥°¡Ë¾¾Åç¡Ê¥½¥ó¥É¡Ë¹ñºÝÅÔ»Ô¤Ë¤¢¤ë¼«Âð¤Ç¿´ÇÙÄä»ß¾õÂÖ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¡¢ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Æ±Æü¸á¸å¤Ë¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿¡£36ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£
Åö»þ¡¢¿ÎÀî±ä¼÷·Ù»¡½ð¤Ï¥ª¡¦¥¤¥ó¥Ø¤µ¤ó¤Î»à°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²òË¶¤Î·ë²Ì¡¢¶ËÃ¼¤ÊÁªÂò¤Ë¤è¤ë»à¤È¤¤¤¦¹ñÎ©²Ê³ØÁÜºº¸¦µæ±¡¤Î1¼¡¸ýÆ¬½ê¸«¤¬½Ð¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢·Ù»¡¤Ï»ö·ïÀ¤¬¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢ÁÜºº¤ò½ª·ë¤µ¤»¤¿¡£
1984Ç¯1·î4ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥ª¡¦¥¤¥ó¥Ø¤µ¤ó¤Ï2011Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø»ä¤ÎÎÙ¤Î»¦¿Í¼Ô¡Ù¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¶»¸µÉôÊ¬¤òÂçÃÀ¤Ë¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¤³¤È¤Ç¿·¿Í½÷Í¥¤Ê¤¬¤éÏÃÂê¤òÆÈÀê¡£¡È³ø»³±Ç²èº×¤Î¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤Ï¡ØÇÏ°å¡Ù¤Ê¤É¤Î¥É¥é¥Þ¡¢¡ØÀÖ¤¤¥Ð¥«¥ó¥¹¡¢¹õ¤¤¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¡Ù¡Ø¥Þ¥¹¥¿¡¼¥¯¥é¥¹¤Î»¶Êâ¡Ù¡ØÀß·×¡Ù¤Ê¤É¤Î±Ç²è¤Ë½Ð±é¡£½êÂ°»öÌ³½ê¤È¤Î·ÀÌóËþÎ»¸å¤Ï¥Õ¥í¡¼¥ê¥¹¥È·ó¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¸òÎ®¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£2020Ç¯8·î¤Ë¤ÏYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¶á¶·¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¤¿¤À¡¢Ë´¤¯¤Ê¤ëÄ¾Á°¤Ë¤Ï¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¡Ö¤¹¤Ù¤Æ»ä¤Î¤»¤¤¤Ç¤¹¡£Â¾¿Í¤Î¤»¤¤¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë·ù¤Ç¡¢¤à¤·¤í»ä¤Î¤»¤¤¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡ÖÌ·½â¤Î²ô¡¢¤ª¶â¤è¤ê¤â¿´¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤¬ËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤Ç»´¤á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È°ÕÌ£¿¼¤ÊÅê¹Æ¡£¡Ö¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡©»ä¤òÂÎ°ì¤Ä¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¤¢¤ÎÊý¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤¬¤Ç¤¤ë¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢»ä¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç¡£¤É¤¦¤·¤Æ°¦¤·¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ°ì¤Ä¤ÇÍý²ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¡£¤³¤ì¤ÏÈÈºá¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¤ª¸«¤»¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÜ¤é¤Ê¤¤¤È¡£ºÇ¸å¤Þ¤ÇÐþËý¤Ê¿Í¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë¤·¤«ÊýË¡¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£»ä¤âÈá¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢Æ±Åê¹Æ¤Ï¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ±Æü¤Ëºï½ü¤µ¤ì¤¿¡£
¥ª¡¦¥¤¥ó¥Ø¤µ¤ó¤¬Ì²¤ë¿ÎÀî¡Ê¥¤¥ó¥Á¥ç¥ó¡Ë²ÈÂ²¸ø±à¤Ë¤Ï¡¢º£¤âÈà½÷¤ò²û¤«¤·¤à¥Õ¥¡¥ó¤ÎÄÉÅé¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
