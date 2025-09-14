「like pulling teeth」の意味は？直訳は「歯を抜くように」だけど...？【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

果たして、正解は？

正解は「困難なことをする、ものすごく大変」でした！

直訳は「歯を抜くように」。

歯を抜くのが難しいのと同じように、ある仕事が非常に困難で、多大な努力を必要とすることを表すフレーズです。

「Getting my little sister to eat her vegetables is like pulling teeth; she really doesn't like them.」

（妹は野菜が大嫌いなので、野菜を食べさせるのは本当に難しい）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。