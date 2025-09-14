「like pulling teeth」の意味は？直訳は「歯を抜くように」だけど...？【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「like pulling teeth」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「困難なことをする、ものすごく大変」でした！
直訳は「歯を抜くように」。
歯を抜くのが難しいのと同じように、ある仕事が非常に困難で、多大な努力を必要とすることを表すフレーズです。
「Getting my little sister to eat her vegetables is like pulling teeth; she really doesn't like them.」
（妹は野菜が大嫌いなので、野菜を食べさせるのは本当に難しい）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部