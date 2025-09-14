歌手のAdoが、9月13日に放送されたトーク番組「紙とさまぁ〜ず」（テレビ東京系）に、“アンケート用紙だけ”という特殊な形で出演。たまに足を運んでいるラーメン店を明かした。



ゲスト本人は出演せず、事前に投げたアンケートの回答をもとに、さまぁ〜ずがトークをしていく同番組。「大好きな食べ物ベスト3」を聞かれ、第2位に「俺流塩ラーメンの黒熟成」を挙げる。



「俺流塩ラーメン」は渋谷に本店を構え、都内に約20店舗ほど展開するチェーン店。Adoは「あまりラーメン屋さんや飲食店に出向くことは少ない（一人だと怖いから）が、俺流塩ラーメンは行きやすいのでたまに足を運んでいる」と回答。



そして「俺流塩ラーメンはその中でも黒熟成というこってり系のラーメンが好き」と答えた。