同じ職場の女性をときめかせる、仕事ができそうな男性の行動９パターン
仕事ができることは同僚女性の心を惹きつける上で重要ですが、ただ真面目に仕事をしているだけではなく、「女性がどのポイントを評価しているか」を押さえることがより効果的なアピールへとつながるのではないでしょうか。そこで今回は女性の声を基に、女性の思う仕事ができそうな男性の行動をご紹介します。
【１】後輩が的はずれな意見をしても最後まで話を聞く
一見無駄に思えることにも付き合うことで、心の余裕を感じさせるところがポイントです。「懐の深さを感じます。そういう人は仕事に限らず尊敬されているように思います。」（３０代女性）など、意見や相談自体の是非だけで判断しないことは、人間性の部分で好感を得られるようです。時には効率を無視した人間的な付き合いが良い職場環境を生み、結果として仕事ができるという評価につながるのかもしれません。
【２】些細な内容のメールでもすぐに返信する
いかなる案件も棚上げせず、瞬発力を感じさせることがポイントです。「些細なことほど、連絡が早いと『できる人だ！』と思っちゃいます。」（３０代女性）など、ちょっとしたやりとりもチェックしている女性は少なくないようです。その内容が些細なものほど、対応の早さが際立つというギャップも意識すれば、仕事の早さを効果的にアピールできるでしょう。
【３】他人のミスを責めることなく、円滑に対処する
他人のミスに対して、適切にフォローできるところがポイントです。「『なんでこうなった！』と理由を問いつめるのではなく、『じゃあこうしよう』と対処ができる人は仕事ができると思う。」（３０代女性）など、建設的に話を進めることができると女性の評価につながるようです。「自己責任」という言葉に頼らず、他人の問題も一緒に考えることで、信頼が生まれるのかもしれません。
【４】シャツやネクタイに気を使い、スーツを着こなす
身だしなみにも気を使うところがポイントです。「着こなしがいいとスーツもしっかりしたものに見える。」（２０代女性）といったように、必ずしも高価なものを着る必要はなく、自分に合った着こなしがわかっていることが大切なようです。サイズや色の相性など、自分で判断しかねる場合は購入前に店員さんなどに相談するといいでしょう。
【５】電話応対をスマートにこなす
あらゆる人に対して、適切なコミュニケーションをとれるところがポイントです。「敬語がきちんとしているだけでも好感が持てる。」（２０代女性）、「取引先とうまく交渉していると『さすがだな』と思う。」（３０代女性）など、何気ない電話応対の姿も、女性はちゃんとチェックしているようです。その際に、電話相手に横柄な態度をとっていたり、余分な「すいません」を繰り返すような姿は評価されないので注意が必要です。
【６】トラブルやクレームに対してあわてず冷静に対処する
ピンチの時に的確な対応をとれるところがポイントです。「トラブル対応がうまいと、経験や実績の積み重ねを感じる。」（３０代女性）、「機転が利く頭の良い人だと思う。」（３０代女性）など、逆境に追い込まれた時こそ、その人の本来持つ能力が垣間見えると考える女性は多いようです。自信のない人も焦ってしどろもどろにならないよう、まずはトラブルを想定した心の準備から始めたいところです。
【７】誰もやりたがらない面倒な仕事を自ら引き受ける
損な役回りをあえて進んで引き受けるところがポイントです。「責任感と頼りがいを感じます。」（２０代女性）、「周囲にまで気を配れる人だと思う。」（３０代女性）など、みんなが手一杯の状況を察して引き受けるところに、女性は器の大きさや視野の広さを感じるようです。逆に「誰か余裕のあるヤツいるだろ」という人任せの発想は、自分しか見えていないと思われる可能性が高いでしょう。
【８】忙しさや理不尽な要求に対しても愚痴を言わない
どんなに大変でも余裕を見せることがポイントです。「周囲が愚痴を言う中、黙々と仕事をしていると輝いて見える。」（２０代女性）など、余裕や落ち着きを見せることは周囲とのギャップを生み、より女性からの評価が高まるようです。本当は余裕などなくても、やせ我慢をすることは決してムダではないと言えます。
【９】スケジュール管理を徹底し、仕事を予定通り進める
焦らず仕事をこなしているところがポイントです。「どたばた動き回る人ほど『仕事してますアピール』をしている印象を受ける。」（２０代女性）など、忙しそうにしていないところが、逆にきちんと仕事をしていると評価されるようです。見た目の派手さや個人的な充実感にとらわれず、落ち着いて仕事をすることが大切でしょう。
全体として、直接忙しそうに振る舞うよりも、間接的な余裕を感じさせるほうが仕事ができると思われるようです。皆さんの参考になるような行動はありましたでしょうか。また、他にも仕事ができると思われそうな行動はあるのでしょうか。ご意見をお待ちしております。（ＢＬＯＣＫＢＵＳＴＥＲ）
