◆プロレスリング・ノア「Ｎ―１ＶＩＣＴＯＲＹ ２０２５」（１３日、広島産業会館 東展示館）観衆５１５

プロレスリング・ノアは１３日、広島産業会館 東展示館で秋の最強戦士決定戦「Ｎ―１ ＶＩＣＴＯＲＹ ２０２５」を開催した。

今年で７回目を迎える「Ｎ―１」は、全１６選手が参戦。８選手ずつがＡ、Ｂ両ブロックに分かれ、９・８後楽園の開幕戦から９・２１栃木・ライトキューブ宇都宮大会まで公式戦を行い、９・２３後楽園ホール大会で両ブロック１位選手による優勝決定戦を行う。

◆Ｎ―１参戦選手

【Ａブロック】

ＫＥＮＴＡ

清宮海斗

征矢学

佐々木憂流迦

藤田和之

遠藤哲哉

マサ北宮

ダガ

【Ｂブロック】

ガレノ

丸藤正道

拳王

稲葉大樹

ジャック・モリス

晴斗希

リッキー・ナイトＪｒ．

※ＯＺＡＷＡは、開幕戦で負傷しすべての公式戦を欠場

メインイベントのＡブロック公式戦で開幕２連勝の藤田和之が１勝１敗の征矢学と対戦。パワーあふれる激突は、１４分３２秒、ビーストボムで征矢を沈め怒涛の３連勝を飾った。

試合後、リング上でマイクを持った藤田は、「俺、マイク持つのも珍しいんだよね。なぜなら俺はここ広島でデビューした」と１９９６年１１月１日に広島グリーンアリーナでデビューしたことを振り返り「そしてもうすぐ３０年！ 本当にありがとう！広島！ ありがとう広島ー！」と感謝の雄たけびをあげると大きな拍手がわき起こった。

◆９・１３広島大会全成績

▼「Ｎ―１ ＶＩＣＴＯＲＹ ２０２５」Ａブロック公式戦

○藤田和之（３勝＝勝ち点６）（１４分２３秒 ビーストボム→エビ固め）征矢学（１勝２敗＝勝ち点２）●

▼「同」Ａブロック公式戦

○佐々木憂流迦（１勝２敗＝勝ち点２）（８分５３秒 反則）マサ北宮（２勝１敗＝勝ち点４）●

▼同

○ＫＥＮＴＡ（１勝２敗＝勝ち点２）（１３分３４秒 ｇｏ ２ ｓｌｅｅｐ→片エビ固め）ダガ（１勝２敗＝勝ち点２）●

▼「同」Ｂブロック公式戦

○ジャック・モリス（４勝＝勝ち点８）（１１分０４秒 タイガードライバー→エビ固め）丸藤正道（２勝１敗＝勝ち点４）●

▼同

○ガレノ（３勝＝勝ち点６）（１１分４７秒 ガレノスペシャル→片エビ固め）稲葉大樹（１勝２敗＝勝ち点２）●

▼３ＷＡＹタッグマッチ

○晴斗希、小田嶋大樹（７分０８秒 エビ固め）ＡＭＡＫＵＳＡ、ブラックめんそーれ●

※残り１組は、小峠篤司＆大原はじめ

▼６人タッグマッチ

アレハンドロ、カイ・フジムラ、○ＨＡＹＡＴＡ（１０分５８秒 ４０３インパクト→体固め）ドラゴン・ベイン、アルファ・ウルフ、宮脇純太●