◆米女子プロゴルフツアー クローガー・クイーンシティー選手権 第３日（１３日、米オハイオ州ＴＰＣリバースベンド＝６８７６ヤード、パー７２）

第３ラウンドが行われ、１４位で出た山下美夢有（みゆう、花王）が７バーディー、１ボギーの６６をマークし、通算１４アンダーとし、首位と２打差の３位に浮上。８月のメジャー、ＡＩＧ全英女子オープンに続く今季２勝目が狙える位置で最終日を迎える。

ホールアウト後に中継局ＷＯＷＯＷのインタビューに応じ「今日は（ショットの）縦距離が合っていたし、１メートルくらいのバーディーパットを３回打てた。ショットが今日は良かったのかなと思う」と振り返った。

３番で第２打を１メートルにつけてバーディーを先行させた。６番パー５では第３打をピンに絡め、７番パー３は２メートル半のフックラインを読み切り連続バーディー。９番でも第２打をピンから１メートルない距離につけて伸ばした。

１２番でこの日唯一のボギー。直後の１３番で再びピンチが訪れたが、約３メートルをねじ込み「いいパーをセーブできて、そこから流れが変わったのかなと思う」と評価した。

１８番パー５ではグリーン左のディボット跡からの第３打をうまく寄せ、バーディー締め。最終日へいい流れで向かう。「パー５でまずはしっかり取って、パー４でもチャンスにつけられるように、しっかり伸ばせるように。明日もいつも通りのプレーをして上位で戦えるように頑張りたい」と語った。