調味料を使わず旨味たっぷりの「炊き込みご飯」が完成！お財布にもやさしい3つの具材

今年は価格高騰の問題もありますが、秋は新米が出回り、さつまいも、きのこ類、ごぼう、秋刀魚など、旬の食材もたくさん楽しめる季節。そんな秋の味覚を使った炊き込みご飯もこの季節になるとよく見かけませんか？ そこで今回は、炊き込みご飯のおすすめレシピを紹介します。ですが、旬の食材をたっぷり使った炊き込みご飯ではなく、通年手に入る食材を使い、さらに調味料不要の炊き込みご飯の作り方を、簡単で栄養満点なおうちごはんを提案しているおうち料理研究家・料理ブロガーのちゃんちーさん（Instagram ＠chan.chan_chii ）に教えてもらいました。使う食材は手頃な価格のものなので、お財布にもうれしいレシピです。

炊き込みご飯を美味しく仕上げるポイント

子どもたちの夏休みが終わり、少しずつ日常が戻ってきています。今年の夏休みは、中1長男の底なしの食欲に圧倒された毎日。子どもたちのごはんに補食におやつに……と、台所に立ち続けた夏休みとなりました。

ようやく通常運転に戻ったとはいえ、食事作りはこの先も休みなし。朝・昼・晩と続く「今日なに作ろう？」の悩みは、子育て世代にとって永遠のテーマですよね。

そんなときに心強い味方になってくれるのが、“混ぜて炊くだけ”の炊き込みご飯です。

今回ご紹介するのは、調味料を一切使わずに仕上がる炊き込みご飯。具材に旨味がしっかり出る食材を掛け合わせているので、お米と一緒に炊くだけで味が決まり、失敗しにくいレシピです。

作り方はとてもシンプルですが、美味しく仕上げるためのポイントはあります。

まず、お米を研いだら水で30分ほど浸水させ、ザルにあげて5〜10分ほど水気を切ること。この「ひと手間」で、お米の芯まで水分が入り、炊き上がりがふっくら。べちゃつかず、芯が硬くならない炊き込みごはんに仕上がります。

いきなり調味液に浸すと、お米の外側だけが塩分やしょうゆを吸ってしまい、中まで水分が入らず固くなりがちなので、ここに気をつければ美味しい炊き込みご飯が出来上がります。

そして、今回の食材のひとつ、ツナ缶は油ごと加えること。ツナのオイルがごはん全体に回ることで、冷めてもパサつかずしっとり仕上がります。オイルおにぎりのようにしっとり感が続くので、翌日のお弁当にもぴったり。忙しい朝に、そのままおにぎりにして持たせられるのも嬉しいポイントです。

炊き込みご飯というと、具材がたっぷり入ったイメージもありますが、シンプルな具材でも組み合わせ次第で十分美味しくなります。今回はツナ缶を含めて3つの食材の組み合わせを考えました。

もちろんお好みで旬のきのこ類やにんじんを加えてもOK。冷蔵庫に余っている野菜をプラスしてもいいですし、最後にバターをひとかけ落としたり、ごま油をひと回しして風味を変えても楽しめます。子ども向けならコーンや枝豆を加えると彩りもよく、食べやすくなりますよ。

季節の変わり目は体も心も少し疲れやすいもの。「今日はちょっと手間をかけたくないな」という日にこそ、ぜひ試してみてください。

ツナ×塩昆布×かつお節の炊き込みご飯

旨味がしっかり出る食材として、今回使用したのはツナ、塩昆布、かつお節。それぞれからしっかりと旨味が出るので、これだけで味がバシッと決まります。物価高の昨今、お財布にもやさしい食材たちです。

〈材料〉4人分

・お米 3合

・塩昆布 約35g

・ツナ缶（小) 1缶

・かつお節（小袋） 1袋（2g）

〈作り方〉

【1】お米を洗い30分程水に浸しておく。

【2】時間が経ったらザルにあげ、5〜10分置く。

【3】3合のお米の目盛りに水を合わせて加えたら大さじ1くらいの水を取り出し、塩昆布→かつお節→ツナ(油ごと)の順に入れて軽く混ぜる。

【4】炊飯のスイッチオンで炊き上がったら少し蒸らして完成。

朝ごはんにおにぎりにして、夜ごはんにシンプルなおかずと合わせて、作り置きして部活や塾帰りの軽食に。頑張りすぎなくても、ちゃんとおいしい。そんな一品が食卓にあると、毎日のごはん作りも少し気持ちがラクになります。

驚くほど味しみしみ！ こんにゃくに味を染みこませる裏技＆オススメ作り置き