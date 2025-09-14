ハンマーヘッドデザインを採用

トヨタは9月1日、Bセグメントのハイブリッドモデル『アクア』をマイナーチェンジして発売した。

【画像】大胆マイナーチェンジの改良新型トヨタ・アクア 全17枚

今回のマイナーチェンジでは、エクステリアデザインを大幅に刷新、とりわけフロント部は新しいトヨタのファミリーフェイスである『ハンマーヘッド』デザインを取り入れ、先進性と上質感がより高められた。



改良新型トヨタ・アクア。 トヨタ

フロントの灯火類はすべてLED化され、1灯でロービームとハイビームの切り替えができる『バイビームLEDヘッドランプ』を採用、またターンランプ、クリアランスランプ、デイライト機能を備えたライン発光により、昼夜を問わず優れた被視認性を確保し、先進的な印象を放つ。さらにZグレードには左右のヘッドランプを一文字につなぐセンターランプとバンパー下部のLEDクリアランスランプを標準装備する（Zグレード以外はシルバー塗装のセンターガーニッシュ）。

リア周りは、全グレードにピアノブラック塗装のバックドアガーニッシュを追加し、質感が高められた。また、リアコンビネーションランプもLED化され、Zグレードではライン発光となる。

タイヤ・ホイールは185/65R15タイヤに15インチスチールホイール＋樹脂フルキャップとなり、、Zグレードは標準で15インチアルミホイールを装備するほか、Zの2WD車にメーカーオプションで16インチタイヤとアルミホイールを設定する。

ボディカラーはモノトーンが新色の『マッドパス』、『グレイッシュブルー』を含む9色、ツートーンが『ブラックマイカ×マッドパス』、『ブラックマイカ×クリアベージュメタリック』、『ブラックマイカ×グレイッシュブルー』の3色を設定する。

内装と安全性能の向上

内装では7インチの『大型マルチインフォメーションディスプレイ』『HDMI入力端子』を標準装備し、最新の『コネクティッドナビ対応ディスプレイオーディオ』を搭載した。G、X、Uグレードにおいては、モニターサイズが8インチに拡大された。また、Zグレードにメーカーオプション設定の合皮パッケージには、新色の『ライトグレー』を追加した。

今回のマイナーチェンジでは、安全装備の拡充も図られ、『プリクラッシュセーフティー』や『レーダークルーズコントロール（全車速追従機能付）』の機能を強化したほか、『ロードサインアシスト』や『発進遅れ告知機能』、『プロアクティブドライビングアシスト』、『ドライバー異常時対応システム』、『アドバンストパーク』など運転支援機能もより充実させた。



プリクラッシュセーフティーに追加された出会い頭による衝突回避機能のイメージ。 トヨタ

さらに、上質な乗り心地を実現する『スムーズストップ』や、『電動パーキングブレーキ・ブレーキホールド機能』を標準装備したほか、パワーオフ時のドライブモードのレジューム機能や、ドアミラー全開時の車幅を30mm縮小して取り回しを向上させるなどの改良が加えられた。

『進化』するKINTO専用グレードの設定

トヨタが展開しているクルマのサブスクリプションサービス『KINTO（キント）』の新サービスである『KINTO Unlimited（キント・アンリミテッド）』に、プリウス、ヤリス、ヤリスクロスに続く4車種目としてアクアUグレードを新規に設定した。

UグレードはXをベースにアップグレードレディ設計を織り込んだモデルで、一部のハードウェアの将来的なアップデートを可能としている。



サブスクリプションサービス『KINTO Unlimited』専用のトヨタ・アクア『U』ぐれーど。 トヨタ

改良新型アクアの価格は、248万6000円（X・2WD）から302万2800円（Z・E-Four）となっている。また、KINTO Unlimited専用のUグレードは、月額1万7490円からとなる。