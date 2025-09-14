◇陸上 世界選手権東京大会 第2日 女子マラソン（2025年9月14日 国立競技場発着42.195キロ）

国立競技場発着の女子マラソンが始まり、日本勢は4大会ぶり出場の安藤友香（31＝しまむら）、初出場の小林香菜（24＝大塚製薬）、2大会連続出場の佐藤早也伽（31＝積水化学）がスタートした。

酷暑を警戒したスローペースでスタート。国立競技場を出ると小林が抜け出してトップに立ったが、安藤ら後続が追いついて20人ほどの先頭集団が形成された。佐藤はやや遅れて第2集団となった。

5キロの通過タイムは17分10秒。安藤は先頭集団でエチオピア勢の後ろにつき、小林は集団から距離を取って走行した。9キロ過ぎでスザンナ・サリバン、ジェシカ・マクレインの米国勢2人が飛び出し、小林が3番手。10キロはサリバンが34分21秒で通過し、小林が5秒差、安藤が10秒差で続いたが、佐藤は1分差がついた。

日本勢がメダルを獲得すれば2013年モスクワ大会銅の福士加代子以来12年ぶり。金メダルなら1997年アテネ大会の鈴木博美以来28年ぶりの快挙となる。