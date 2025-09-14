¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×ÇòÈ±¤Î¿ô¤â¡ÄÈ¬ÌÚ¡õÍö»Ò¡ÈÏ·¤¤¤é¤¯¤ÎÎø¡É¤Ï¡©Ï·¤±¥á¡¼¥¯¿Ê¤ó¤ÀºÇ½ªÈ×¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë²ò¶Ø
¡¡½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù¡Ê28¡Ë¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍËÁ°8¡¦00¡¢ÅÚÍË¤Ï1½µ´Ö¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ë¤Ï15Æü¤«¤éÂè25½µ¡Ö²ø·æ¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤ËÆþ¤ë¡£
¡¡¡ã¢¨°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ìÍ¡ä
¡¡¡Ö¥É¥¯¥¿¡¼X¡Á³°²Ê°å¡¦ÂçÌçÌ¤ÃÎ»Ò¡Á¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÊü¤ÁÂ³¤±¤ëÃæ±à¥ß¥Û»á¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÄ«¥É¥éÄÌ»»112ºîÌÜ¡£¹ñÌ±Åª¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿Ì¡²è²È¡¦¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·»á¤ÈºÊ¡¦Äª¤µ¤ó¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢ÀïÁè¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é·ãÆ°¤Î»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¡¢¡ÖµÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁ¡×¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯Ìø°æÉ×ºÊ¡¢¤Î¤Ö¤È¿ó¤Îµ°À×¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡¡ÖÇ®·ì¥á¥ë¥Ø¥ó¡¡²ø·æ¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤Ï¡¢¤ä¤Ê¤»»á¤¬ÊÔ½¸Ä¹¤òÌ³¤á¤¿Åê¹ÆÊ¸·Ý»ï¡Ö»í¤È¥á¥ë¥Ø¥ó¡×¤Ë1Ç¯´ÖÏ¢ºÜ¡£57ºÐ¤Î1976Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ51Ç¯¡Ë¤ËÉñÂæ²½¤µ¤ì¡¢¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡¦¥á¥ë¥Ø¥ó¡¡²ø·æ¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤È¤·¤Æ½é¾å±é¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡»Ë¼Â¥Ù¡¼¥¹¤Ê¤é¡¢Âè25½µ¤ÎÌø°æ¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤Ï57ºÐ¡¢1ºÐÇ¯¾å¤ÎÌø°æ¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤Ï58ºÐ¡£¤Î¤Ö¤Î2ºÐÇ¯²¼¤ÎÄ«ÅÄÍö»Ò¡Ê²Ï¹çÍ¥¼Â¡Ë¤Ï56ºÐÁ°¸å¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡ºÇ¿·ÈÇ¤Î¡Ö¿ÍÊªÁê´Ø¿Þ¡×¡ÊÂè25½µ°Ê¹ß¡Ë¡£È¬ÌÚ¿®Ç·²ð¡ÊºÊÉ×ÌÚÁï¡Ë¤é¤ÏÇòÈ±¤Î¿ô¤¬Áý¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢Ï·¤±¥á¡¼¥¯¤¬¿Ê¤ó¤À¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ÊüÁ÷¤â»Ä¤ê2½µ¡Ê10²ó¡Ë¡£¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤¬Ç÷¤ëÄ«¥É¥é¤ÎºÇ½ªÈ×¤é¤·¤µ¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡³§¤¬ÃÎ¤ë¡¢´é¤¬¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤¬¤Ä¤¤¤ËÃÂÀ¸¡£È¬ÌÚ¡õÍö»Ò¤Î¡ÈÏ·¤¤¤é¤¯¤ÎÎø¡É¤Ï¡Ä¡£