ドジャース・山本由伸投手が１２日（日本時間１３日）のジャイアンツ戦に先発し、７回１安打１失点の好投。２戦連続１安打＆３試合連続２桁Ｋの無双投球を続けているが、「ピッチングニンジャ」の愛称で親しまれるＭＬＢアナリスト、ロブ・フリードマン氏は好投の要因を「デストライアングル」と称した。

ピックアップしたのは７回２死から山本がチャプマンを空振り三振に仕留めた場面。フォーシーム、スプリット、カーブと違う球種で３つのスイングを奪ったが、フォームを重ね合わせるとまったく同じで、ボールの軌道も途中まで一緒だ。

そこからフォーシームは高めに、スプリットはインローに、そしてカーブはアウトローへ曲がっていく。それが三角形の形になっていることで「デストライアングル」と評された。加えてボールのキレ、高低＆両サイドを投げ分けられるコントロールも安定していることが無双投球につながっている要因だ。

オリックス時代に対戦した打者も「ストレートも変化球もまったく同じフォームでくる」と証言していたことがあったが、最高峰の舞台でより凄みを増している山本。残りシーズン、そしてプレーオフへ、ドジャースの大黒柱としての存在感が増している。