シニアのひとり暮らしで、孤食から遠ざかる知恵。誰かと会話することのメリットは…
人生100年時代、現役世代を駆け抜けた後はどのように過ごせばいいのでしょうか。精神科医の保坂隆先生いわく、人生後期は無理をせず「ほどほど」をキーワードに過ごすことが大切とのこと。『精神科医が教える 人生を楽しむ ほどほど老後術』より、日常生活を元気で楽しく暮らすための知識をご紹介します。
* * * * * * *
食事の時間を充実させる
「料理をつくるのが億劫で……」というひとり暮らしの人は、無理をして料理をつくることはありません。もちろん、「毎日3食とも外食」というわけにはいかないでしょうが、「外食」の頻度をほんのちょっとだけ高くすればいいのです。
ぶらぶらと散歩がてら、ファミレスでのランチも充実した時間になるでしょう。
途中で誰かと会えばおしゃべりができますし、「よかったら、お昼をご一緒しませんか」という話になる可能性もあります。
一人で食事をしても、会計のときに、
「おいしかったよ」
とお店の人に言えば、自分も相手も気持ちがいいはず。
ツアー旅行もひとつの手
もし時間とお金に余裕があれば、「思いきってツアー旅行に参加する」という方法もあります。旅行そのものも目的ですが、他人と食事をするのも大きなポイントです。初対面の人たちと相席で食事をすると、なかには積極的に会話をしようという人がいるでしょう。
「ツアーにはよく参加されるのですか」
「いえ、今回が初めてです」
「いままでは、ひとり旅が多かったんですか」
「ええ、若い頃から旅行が好きだったもので」
「そうですか、どんなところにいらっしゃったんですか」
と話が弾む可能性があります。
自分にとって興味のなかった話題でも…
もし、いままでツアーどころか旅行にさえ興味がなかったとしても、心配はいりません。
「旅行はお好きですか」
と尋ねられて、
「じつは、いままで旅行なんてしたことがなくて……」と答えたとしても、話し好きの人なら、
「お仕事がお忙しかったのですか」
「旅行以外に何か趣味をお持ちでしたか」
と話しかけてくるはずで、あれこれと尋ねられれば、自分が関心のあることの一つや二つは出てくるでしょう。
そうやって誰かと会話と料理を楽しみながら食事をすると、おいしさがアップするものです。