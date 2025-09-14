人生100年時代、現役世代を駆け抜けた後はどのように過ごせばいいのでしょうか。精神科医の保坂隆先生いわく、人生後期は無理をせず「ほどほど」をキーワードに過ごすことが大切とのこと。『精神科医が教える 人生を楽しむ ほどほど老後術』より、日常生活を元気で楽しく暮らすための知識をご紹介します。

食事の時間を充実させる

「料理をつくるのが億劫で……」というひとり暮らしの人は、無理をして料理をつくることはありません。もちろん、「毎日3食とも外食」というわけにはいかないでしょうが、「外食」の頻度をほんのちょっとだけ高くすればいいのです。

ぶらぶらと散歩がてら、ファミレスでのランチも充実した時間になるでしょう。

途中で誰かと会えばおしゃべりができますし、「よかったら、お昼をご一緒しませんか」という話になる可能性もあります。

一人で食事をしても、会計のときに、

「おいしかったよ」

とお店の人に言えば、自分も相手も気持ちがいいはず。

ツアー旅行もひとつの手

もし時間とお金に余裕があれば、「思いきってツアー旅行に参加する」という方法もあります。旅行そのものも目的ですが、他人と食事をするのも大きなポイントです。初対面の人たちと相席で食事をすると、なかには積極的に会話をしようという人がいるでしょう。

「ツアーにはよく参加されるのですか」

「いえ、今回が初めてです」

「いままでは、ひとり旅が多かったんですか」

「ええ、若い頃から旅行が好きだったもので」

「そうですか、どんなところにいらっしゃったんですか」

と話が弾む可能性があります。

自分にとって興味のなかった話題でも…

もし、いままでツアーどころか旅行にさえ興味がなかったとしても、心配はいりません。

「旅行はお好きですか」

と尋ねられて、

「じつは、いままで旅行なんてしたことがなくて……」と答えたとしても、話し好きの人なら、

「お仕事がお忙しかったのですか」

「旅行以外に何か趣味をお持ちでしたか」

と話しかけてくるはずで、あれこれと尋ねられれば、自分が関心のあることの一つや二つは出てくるでしょう。

そうやって誰かと会話と料理を楽しみながら食事をすると、おいしさがアップするものです。