36ºÐ¡¦2»ù¤Î¥Þ¥Þ¤µ¤ó¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¡¡°ì¥ÎÀ¥Í¥´õ¤Î¸½ºßÃÏ¤È¤³¤ì¤«¤é¡Ö¤¤¤Þ¤Ï»Ò¤É¤â¤¬°ìÈÖ¡¢¥´¥ë¥Õ¤¬ÆóÈÖ¡×
¡ã¥½¥Ë¡¼ ÆüËÜ½÷»Ò¥×¥íÁª¼ê¸¢¡¡3ÆüÌÜ¡þ13Æü¡þÂçÀö¥´¥ë¥Õ¶æ³ÚÉô¡Ê°ñ¾ë¸©¡Ë¡þ6840¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡ä2ÅÙ¤Î»ºµÙ°éµÙ¤ò·Ð¤Æ¡¢º£Ç¯4·î¡¢1Ç¯7¥«·î¤Ö¤ê¤Ë¥Ä¥¢¡¼Éüµ¢¡£¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»3¾¡¤Î°ì¥ÎÀ¥Í¥´õ¤Ï¡¢3Ç¯¤Ö¤ê13²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë½÷»Ò¥×¥íÆüËÜ°ì·èÄêÀï¤ÇÍ½ÁªÄÌ²á¤ò·è¤á¤¿¡£¡Ö74¡×¡Ö70¡×¡Ö74¡×¤Î¥È¡¼¥¿¥ë2¥ª¡¼¥Ð¡¼¡¦29°Ì¥¿¥¤¤Ç¡¢ºÇ½ªÆü¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û·ëº§ÈäÏª±ã¤Ç¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë°ì¥ÎÀ¥Í¥´õ
º£Ç¯¤Ï¡¢²¼Éô¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¦¥¢¥Ã¥×¡¦¥Ä¥¢¡¼¡Ö¤¢¤ª¤â¤ê¥ì¥Ç¥£¥¹¥ª¡¼¥×¥ó¡×¤ÇÍ¥¾¡¡£º£Ç¯¤«¤éÁª¼ê¸¢¤ÏÍ½Áª²ñ¤¬ÇÑ»ß¤µ¤ì¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë¤Ç¤¤¿¡Ø¥¹¥Æ¥Ã¥×Í¥¾¡¼Ô¡Ù¤Î»ñ³Ê¤Ç½Ð¾ì¸¢¤òÆÀ¤¿¡£¡ÖÀäÂÐ¤Ë¾¡¤Ã¤Æ½Ð¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬³ð¤Ã¤Æ¡¢¤·¤«¤âÍ½ÁªÄÌ²á¤â¤Ç¤¤¿¡£¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤È1Æü¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¾å¤Ë¹Ô¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¥È¥Ã¥×20¤Ë¤ÏÆþ¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥é¥¹¥È18¥Û¡¼¥ë¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£2019Ç¯¤Ë¡¢º£Âç²ñ¤Ç¤Ï¥¥ã¥Ç¥£¤òÌ³¤á¤ëÃË»Ò¥×¥í¤ÎÃ«¸ýÂóÌé¤È·ëº§¡£¤½¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤òºÇ¸å¤Ë¡Ö¥±¥¬¤¬Â¿¤¤¤Î¤â¤¢¤Ã¤ÆÄÉ¤¤µÍ¤á¤¹¤®¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¡¢°ìÅÙ¤Ï¸½Ìò¤òÂà¤¤¤¿¡£20Ç¯10·î¤ËÂè°ì»Ò¤ÎÄ¹½÷¤ò½Ð»º¤·¡¢22Ç¯¤Ë¥Ä¥¢¡¼Éüµ¢¡£23Ç¯¤Ë¤Ï2ÅÙÌÜ¤Î»ºµÙ¤ËÆþ¤ê¡¢ºòÇ¯5·î¤ËÂèÆó»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹ÃË¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£¡Ö½Ð»º¤·¤Æ¤«¤é¥´¥ë¥Õ¤ò¤¹¤ë¤È³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢³Ú¤·¤¤¤±¤ì¤É¡¢»ä¤Ï³Ú¤·¤¤¥´¥ë¥Õ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢Àï¤¦¤Û¤¦¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Ìá¤ì¤ë¤Ê¤éÌá¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È¡£2¿ÍÌÜ¡Ê¤Î½Ð»º¡Ë¤Î¤¢¤È¤Ï¡¢¤³¤¦¤ä¤ì¤Ð¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ä¤ëµ¤¤È¤«¡¢·Ð¸³¤¬À¸¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£Îý½¬ÎÌ¤È¤«¤ÏÁ°¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢Âç»ö¤Ê¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¸½ºß¤Ï¡¢²ÈÂ²¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¥Ä¥¢¡¼¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢½Ð¾ì¤·¤¿Íâ½µ¤ÏÊì¿Æ¤È¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤È²á¤´¤¹¡¢¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤¤¤Þ¤Ï»Ò¤É¤â¤¬°ìÈÖ¡¢¥´¥ë¥Õ¤¬ÆóÈÖ¡×¡£º£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼2»î¹ç¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×6»î¹ç¤Î·×8»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£Êì¿Æ¤È¤·¤ÆÀ¸³è¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤È¤·¤ÆÀï¤¤¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤¬Àµ¤·¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëQT¤«¤é½Ð¾ì¤¬¤Ç¤¤ë¡£Íèµ¨¤Î¿¦¾ì¤Ï¤Ò¤È¤Þ¤º³ÎÊÝ¡£¤¤¤Þ¤Ï¿äÁ¦¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ä¥¢¡¼¤Ë¡¢ËÜ³ÊÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¤À¡£¡Ö¤ª¤È¤È¤·¤Þ¤Ç¤ÏÁ´Á³Àï¤¨¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢Èôµ÷Î¥¤¬¿¤Ó¤¿¤ê¡¢Ã¶Æá¤Ë¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆÄ´»Ò¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤ì¤ë¤«¤â¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¼«¿®¤¬¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£ÍèÇ¯¤â1»î¹ç½Ð¤Æ1½µµÙ¤ó¤Ç¤È¤¤¤¦À¸³è¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤±¤ì¤É¡¢Ä©Àï¤Ç¤¤ë¾ì¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡£36ºÐ¤Î¥Þ¥Þ¤µ¤ó¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Ï¡¢¿´¤«¤é¥´¥ë¥Õ¤ò³Ú¤·¤ó¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊ¸¡¦³Þ°æ¤¢¤«¤ê¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û·ëº§ÈäÏª±ã¤Ç¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë°ì¥ÎÀ¥Í¥´õ
