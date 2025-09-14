´ä°æÀéÎç¤¬Ï¢Æü¤Î¡Ø66¡Ù¤Çº£µ¨2¾¡ÌÜ¤Ø¹¥°ÌÃÖ¡¡¿´¹½¤¨¤ÎÊÑ²½¤¬Í×°ø¤Ë¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤¬ÅöÁ³¡×
¡ã¥¯¥í¡¼¥¬¡¼¡¦¥¯¥¤¡¼¥ó¥·¥Æ¥£Áª¼ê¸¢¡¡3ÆüÌÜ¡þ13Æü¡þTPC¥ê¥Ð¡¼¥º¡¦¥Ù¥ó¥É¡Ê¥ª¥Ï¥¤¥ª½£¡Ë¡þ6876¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡ä14°Ì¤Ç·Þ¤¨¤¿´ä°æÀéÎç¤¬6¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¦¥Ü¥®¡¼¤Ê¤·¤Î¡Ö66¡×¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¼ó°Ì¤Ë2ÂÇº¹¤Î¥È¡¼¥¿¥ë14¥¢¥ó¥À¡¼¡¦3°Ì¥¿¥¤¤ËÉâ¾å¤·¡¢µÕÅ¾¤Ç¤Îº£µ¨2¾¡ÌÜ¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¹¥°ÌÃÖ¤Ë¤Ä¤±¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´ä°æ¥Ä¥¤¥ó¥º¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È½¸¡ª¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤ò¤Û¤ª¤Ð¤ëÀéÎç
¡Ö¤¤ç¤¦¤Ï¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÀºÅÙ¤â¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥Ñ¥¿¡¼¤Îµ÷Î¥´¶¤â¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¯¤Æ¡£¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤Î¤È¡¢Ä¹¤¤¤Î¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¥Û¥ó¥È¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×1ÈÖ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢6ÈÖ¤Ç¤³¤ÎÆü1¤ÄÌÜ¤Î¥Ð¡¼¥Ç¥£¤òÃ¥¤¦¤ÈÎ®¤ì¤Ë¾è¤ê¡¢8ÈÖ¤Ç¤â¥¹¥³¥¢¤ò1¤Ä¿¤Ð¤·¡¢¸åÈ¾¤Ï11ÈÖ¥Ñ¡¼5¤Ç2¥ª¥ó2¥Ñ¥Ã¥È¡¢15ÈÖ¤Ç5¥á¡¼¥È¥ë¡¢17ÈÖ¤Ç¤Ï7¥á¡¼¥È¥ë¡¢18ÈÖ¤Ç¤Ï4¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥Ð¡¼¥Ç¥£¥Ñ¥Ã¥È¤òÄÀ¤á¡¢¥¹¥³¥¢¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡£¡Ö¤¤ç¤¦°ìÈÖ¤Î¥Ô¥ó¥Á¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿16ÈÖ¤Ç¤Ï¡¢±ü¤Î¥é¥Õ¤«¤é1.5¥á¡¼¥È¥ë¤Ë´ó¤»¤Æ¥Ñ¡¼¥»¡¼¥Ö¡£¡ÖÎ¿¤²¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶»¤ò¤Ê¤Ç²¼¤í¤·¤¿¡£Á°Æü¤Ï¡Ö¥·¥ç¥Ã¥È¤Î´¶³Ð¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤«¤Ç¡¢8¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¦2¥Ü¥®¡¼¤Î¡Ö66¡×¤Î¹¥¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¹¥Ä´¤Ê¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÀºÅÙ¤âºã¤¨¤ï¤¿¤ê¡¢¥Ü¥®¡¼¤Ê¤·¡£¡Ö3ÆüÌÜ¤Î¥Î¡¼¥Ü¥®¡¼¤Ï¤¢¤¹¤Ë¤â·Ò¤¬¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤¤¤¤½ç°Ì¤Ç¾å¤¬¤ì¤¿¤Î¤â¤¢¤¹¤Ø¤Î³èÎÏ¤Ë¤â¤Ê¤ë¡×¤È¼ê¤´¤¿¤¨¤òÆÀ¤ë¥é¥¦¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¹¥¥¹¥³¥¢¤ÎÍ×°ø¤Ë¤Ï¡¢¿´¹½¤¨¤ÎÊÑ²½¤¬¤¢¤ë¡£½øÈ×¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¥Ñ¡¼¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò³°¤·¤Æ¤âÀäÂÐ¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Íè¤ë¤È²æËý¤·¤Ê¤¬¤é¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¥×¥ì¡¼¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ê¤éµ¤»ý¤Á¤¬ÄÀ¤à¾ìÌÌ¤Ç¤â¡¢¡Ö¤¤ç¤¦¤ÏÁ´Á³¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤µ¤òÊÝ¤Æ¤¿¡£¡Ö¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤Ã¤Æ¡È¥´¥ë¥Õ¤Ã¤Æ¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤¬ÅöÁ³¤À¤è¡É¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Æ²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤¹¤´¤¯²ó¤ê¤ä¤¹¤¯¤Æ¡¢¸åÈ¾¤Ë¤â¤¦¤Þ¤¯¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò²Ã¤¨¤é¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×Àº¿ÀÌÌ¤ÎÀ®Ä¹¤ò¼Â´¶¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Á°Æü¤Î¥¹¥¤¥ó¥°½¤Àµ¤âÁÕ¸ù¡£¡Ö¤¤Î¤¦½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¤ÎÎý½¬¤Ç¡¢¾¯¤·¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤Ë°ú¤¤¹¤®¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¤Ë¤·¤¿¤é¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È½¤Àµ¡£ÉÔ°Â¤òÊ§¿¡¤·¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Æ¥£¥ª¥Õ¤Ç¤¤¿¡£ÊÆ¥Ä¥¢¡¼1Ç¯ÌÜ¤Ê¤¬¤é¡¢5·î¤Î¡Ö¥ê¥Ó¥¨¥é¥Þ¥ä¥ª¡¼¥×¥ó¡×¤Ç¥Ä¥¢¡¼½éÍ¥¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ½ªÆü¤òÁ°¤Ë¡Ö¤¤ç¤¦¤Î¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤¿¤¤¡£¾å°Ì¤ÇÁè¤¦²ó¿ô¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£¡Ö¤¢¤¹¤âÍ¥¾¡¤Ø¸þ¤±¤Æ¤ÎÎý½¬¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
