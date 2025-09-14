双子座は既に出会っている人の中に運命の相手あり◎蟹座は曖昧な関係に終止符を！ 9/14〜9/29【下弦の月｜藤島佑雪の月星座別・12星座占い】
9月14日は下弦の月。下弦の月から上弦の月までのまでの、月星座別の恋模様をお届けします。教えてくれるのは元銀座ホステスで占い師＆開運アドバイザーの藤島佑雪さん。星からのメッセージで、ツラい恋や苦しい恋にさよならしてハッピーな恋を手に入れましょう！
■月星座を調べるには？
月星座は、自分が生まれた瞬間に月が位置していた星座で決まります。ご存知ない方は「石井ゆかり・月星座を読む」で調べてみましょう。
正確な月星座を知るには生年月日と出生時間が必要となりますが、出生時間が不明でも調べることは可能です。
■月星座が「牡羊座」のあなた
シングルさんは女性らしい雰囲気や仕草を身につけるといいみたい。カップルさんは自分からの連絡は控えめにすると、もっと愛されてるって実感できるようになるかもね。
♡ツラ恋の処方箋
待ってみるって、重要。
■月星座が「牡牛座」のあなた
シングルさんは誰か1人にターゲットを絞るといいかもね。カップルさんはたまにはお相手にヤキモチな部分を見せるのもいいかもね。かわいいって思ってもらえるから。
♡ツラ恋の処方箋
「重くならないように」してると、いつまで経っても軽いまま。
■月星座が「双子座」のあなた
シングルさんは新しい出会いを求めるより、実はすでに知っている人の中に運命のお相手がいるのかも？ カップルさんはうっかり発言に注意。伝えるときは慎重に。
♡ツラ恋の処方箋
振り返ることも大事。
■月星座が「蟹座」のあなた
シングルさんはSNSやアプリを使うより、リアルの出会いに目を向けましょう。あとは曖昧な関係はもうやめたほうがいいかも。カップルさんは今は別れるときじゃなさそう。
♡ツラ恋の処方箋
周囲の意見に振り回されないように。
■月星座が「獅子座」のあなた
シングルさんは友達からは離れて、単独行動を心がけると恋に一歩近づけそう。カップルさんはこの時期、お相手を友達に会わせるのはやめておきましょうか。
♡ツラ恋の処方箋
自分の恋について、話をする人は厳選して。
■月星座が「乙女座」のあなた
シングルさんもカップルさんも「こうでなきゃ」っていう自分の理想を求めすぎると、かえって幸せな恋や結婚からは遠のいてしまいそう。そのままの現実を受け入れましょう。
♡ツラ恋の処方箋
理想で自滅しがち。
■月星座が「天秤座」のあなた
シングルさんは周りと比べないで。自分は自分。人とは違うやり方とタイミングがありますから。カップルさんは、なんでもかんでもお相手に合わせなくても大丈夫。
♡ツラ恋の処方箋
もっと自己主張を。
■月星座が「蠍座」のあなた
シングルさんは、いい雰囲気になっている人がいたとしても、今は関係を深める時期ではなさそう。カップルさんは、本音をお相手に打ち明けるのは、今じゃない。
♡ツラ恋の処方箋
浅く軽く、が安全なとき。
■月星座が「射手座」のあなた
シングルさんは恋人を作るとか婚活するとかじゃなく、もっと気楽に友達を作る方向で。カップルさんは今はプロポーズも含めて、結婚の話をする時期じゃなさそう。
♡ツラ恋の処方箋
求めるから苦しくなるけど、そういうのはタイミングもあるから。
■月星座が「山羊座」のあなた
シングルさんはこれまで通りのやり方じゃ恋は遠いから、やり方を変えましょう。カップルさんはいつもとは違うファッションで、初めての場所でデートを。
♡ツラ恋の処方箋
鮮度って大事だからね。
■星座が「水瓶座」のあなた
シングルさんはそんなに頑張って、行動しなくても大丈夫ですよ。もうちょっと控えめに。カップルさんは「好き♡好き♡」って言い過ぎないっていう作戦で。
♡ツラ恋の処方箋
言葉に頼ると、かえって届かないことがあるから。
■月星座が「魚座」のあなた
シングルさんは恋がうまくいかないからって、泣いちゃダメ。「そんなもんか」って感じでお菓子でも食べておいてね。カップルさんも不安定な情緒はNG。
♡ツラ恋の処方箋
気持ちを一定にコントロールできるようになると、恋がうまくいくようになります。
（藤島佑雪）