山本由伸 またも圧巻投球！3試合連続「7回以上＆二桁奪三振」は17年カーショー以来8年ぶり



山本由伸（c）SANKEI

＜2025年9月12日(日本時間13日)ロサンゼルス・ドジャース対サンフランシスコ・ジャイアンツ＠オラクル・パーク＞

ドジャースの山本由伸投手（27）がまたしても孤軍奮闘のマウンドを見せた。今季28度目の先発登板で7回91球を投げ、わずか1安打、1四球、10奪三振、1失点という圧巻の内容。

それでも打線の援護に恵まれず、チームはサヨナラ負けを喫して勝敗はつかなかった。今季成績は11勝8敗、防御率2.66のままとなった。

この日の山本は直球最速97.8マイル（約157.3キロ）を計測し、そのうち6つの三振を奪取。

最遅74マイル（約119キロ）のカーブでは3つ、さらにスプリットでも1つ三振を奪い、計10奪三振。

緩急差は最大38.3キロに達し、打者を翻弄し続けた。これで3試合連続の二桁奪三振となり、日本人投手ではダルビッシュ有（6試合）、野茂英雄（4試合）に次ぐ歴代3位の快記録を樹立した。

唯一の失点は初回。

デバースに四球を与えると、続くアダメズに95.7マイル（約153.9キロ）のツーシームを左中間へ運ばれ、さらに中堅パヘスが処理をもたつく間にデバースが生還。これが唯一の安打、唯一の失点となった。

それでも山本は3試合連続で7回以上を投げ、いずれも1失点に抑える安定感を披露。

しかしドジャース打線は沈黙し、白星にはつながらず。MLB公式によれば、ドジャースの投手で3試合連続「7回以上＆二桁奪三振」を記録したのは2017年のカーショー以来8年ぶり。

また、先発で2試合連続「7回以上＆被安打1以下」に抑えたのは、球団では1925年の殿堂投手ダジー・バンス以来の快挙となった。

歴史的快投を続けながらも白星に恵まれない右腕。由伸の圧倒的パフォーマンスに報いる日を、打線の奮起が待ち望まれている。





