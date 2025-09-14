◆米大リーグ ブルージェイズ５×―４オリオールズ（１３日・カナダオンタリオ州トロント＝ロジャースセンター）

オリオールズ・菅野智之投手（３５）が１３日（日本時間１４日）、敵地・ブルージェイズ戦に先発した。初回にゲレーロの打球を左足首に受けるアクシデントに見舞われたが、６回を投げて４安打１失点。チームは９回に逆転負けを喫し、８月１４日（同１５日）のマリナーズ戦以来５試合ぶりとなる白星は幻となったが、４奪三振無四球で６試合ぶり９度目のクオリティースタートを達成した。

シーズン２８試合登板は、巨人時代の２０１８年に並ぶ自己最多となった菅野。試合後、テーピングで患部を固め、電気治療を行いながら、地元テレビの取材に応えた後、椅子に座って日本メディアに対応。バーランダー、カーショー、シャーザーの現役２００勝投手３人と投げ合い、「夢のような対戦。２年前の自分に教えてあげたい」と感慨深げに語った。主な質疑応答は以下の通り。

―初回のアクシデントについて。

「当たった瞬間は痛かったけど、痺れとかはなかった。前回（ドジャーズ戦）も当たっていたので、何とか気合で投げようと思った。２試合連続で途中交代はしたくなかったので気持ちで投げました。あれだけ速い（打球速度１８１キロ）と逃げようとしても無理。（左内くるぶしの上を指し）骨に当たった。痛いは痛いけど、大丈夫です」

―レントゲン等の検査を受ける予定は。

「今のところはないです」

―タフな相手打線へのアプローチは。

「今回３回目の対戦なので、対策を練っていた。その通り投げられた。右は色んなオプションがあるけど、前回２試合は左打者に対して直球とスプリットになっていたので、左打者に入ってくる軌道をみせたいと試合前のミーティングで強く言った。きょうからピッチコムも自分がつけて、自分で配球していた。来年以降のことも考えながら、カット、シンカーとコンビネーションを使いながら投げられたので良かったです。メカニックスは及第点ですけど、僕の強みは色んなボールをどのカウントでも投げられること。それが早い段階でできたので、相手を惑わすことが出来たのかなと思います」

―現役の２００勝投手３人と３試合連続で投げあった。

「２年前の自分に、教えてあげたいと思います。『２年後、バーランダー、カーショー、シャーザーと投げ合ってるよ』って。それくらい夢のような対戦だし、いい時間だったと思います」

―２０１８年以来のシーズン２８登板。

「体は元気です。（打球が）当たったこと以外は。体調はいいですし。（残り２試合）。いい形で来年につながるように頑張りたいです」