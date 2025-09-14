「仮面ライダーゼッツ」が9月7日から放送がスタート。仮面ライダー史上初の“胸に巻くタイプの変身ベルト”や「I‘m on it！」という初の英語での決め台詞も話題だが、主人公・万津莫（よろず・ばく）役を俳優・今井竜太郎（20）が演じることも注目された。

＊＊＊

今井といえば、「FINE BOYS」の現役モデルでABEMAの恋愛リアリティ番組「花束とオオカミちゃんには騙されない（以下、「花束オオカミ」）」で一躍その名が知られることとなった。

「2023年の花束オオカミの中で、今井さんは女優・中川紅葉とカップル成立。“りゅうくれ”と呼ばれる両想いベアになっていました。そもそもは2021年のFINEBOYS専属モデルオーディションでセミファイナリスト＆太田プロダクション特別賞を受賞した彼。ミスターコンテストから恋愛リアリティ―番組に、そこからライダーに抜擢される流れがイマドキなのかもしれません。これは『仮面ライダーゼロワン』の高橋文哉さん（24）と同じコースを歩んでいるようですね」

とは、アイドル誌・女性週刊誌で長年執筆、平成〜令和のライダー俳優事情に詳しい芸能ライター・津田春子さん。高橋文哉は2017年の「男子高生ミスターコンテスト」でグランプリを受賞後、今井と同じくABEMAのオリジナル恋愛リアリティ番組に出演。2019年からの「ゼロワン」で主人公・飛電或人（ひでん・あると）役に抜擢された。主役ライダー俳優として初の21世紀生まれでもある。

「高橋さんは現在、『あんぱん』主人公の夫・柳井嵩の親友“健ちゃん”こと辛島健太郎役を演じて、人気を集めています。仮面ライダーから朝ドラに出演してブレイクするコースは綾野剛さん（43）、菅田将暉さん（32）、磯村優斗さん（32）や赤楚衛二さん（32）らと同じ。ゼッツを演じる今井さんも、いつか朝ドラで顔を見る日がくるかもしれませんね」（津田さん、以下同）

綾野は2003年の「555」から「カーネーション」（2012年）に、菅田は2009年に15歳の最年少ライダーを務めた「W」から「ごちそうさん」（2013年）に、磯村は「ゴースト」（2015年）から「ひよっこ」（2017年）に、2017年の「ビルド」の赤楚は2022年の「舞い上がれ！」にそれぞれ出演し、人気を不動のものにしている。

“ミスターコン→恋リア→ライダー→朝ドラ”のような“ライダーあるある”や意外な小ネタ、感動話…2000年代の人気ライダートリビアを、津田さんから教えてもらった。

平成初代「クウガ」オダジョーが「1号」藤原弘、とCMで共演

「イケメン俳優の登竜門的存在となった“平成仮面ライダー”。その歴史は2000年から始まっています。昭和の仮面ライダーシリーズは1988年（初回放送分）に終了。10年4か月ぶりの仮面ライダークウガ・五代雄介をオダギリジョーが演じました。オーディション時に“変身ポーズ”を求められて拒否したというエピソードは有名です。2023年、オダギリさんがイメージキャラクターを務める『AirPay』のCMで、“昭和”仮面ライダー初代“1号”藤岡弘、さんと共演。歴代ライダーの数である“35人のOB会”を企画するという粋な内容に、仮面ライダーファンは大いにしびれたようですよ」

平成二期ライダーはジュノンボーイ出身が多い

「“平成二期”と呼ばれる、2009年の『W』以降のライダー俳優のほとんどが、雑誌『JUNON』主催のジュノン・スーパーボーイ・コンテスト出身者だと言われています。JUNON編集部によると2003年、ファイナリストであった半田健人さんが『555』に出演した後、2005年の同コンテストから、『ライダー』シリーズを制作する東映関係者が足を運ぶようになり、起用が始まったそう。その年には山本裕典さんが準グランプリ＆フォトジェニック賞を受賞し『カブト』に出演しました。ただ近年はFINE BOYSなどのミスターコンテストからの起用も増えていて、東映の青田買いが幅広く進んでいるようで…子どもやママ層以外に女子高校生など、ファン層を広げたいのかもしれませんね」

映画「国宝」主演の2人は「フォーゼ」でも親友役を演じた

「2011年の『フォーゼ』で2人は出会っています。主役のフォーゼ、如月弦太朗役は福士蒼汰さんなのですが、味方ライダーの1人・メテオ役を吉沢亮さんが、その友人役を横浜流星さんが演じています。このメテオの変身前の役名が朔田“流星”。現場で“流星さん”と呼びかけられて、2人して振り向いたというエピソードは、映画の公式Xでのインタビューでも話しています。とはいえ当時は2番手ライダーとその友人という役どころ。今年の大ヒット映画の主役と準主役を2人が演じているということに胸が熱くなります」

2番手ライダー、非ライダーの俳優がブレイクするジンクス

「（前出）フォーゼでは主役ライダーの福士さんより2番手ライダーの吉沢さんのほうが売れているイメージがありますが、2000年代のライダーには2番手ライダーや敵役、非ライダーが売れる、というジンクスがあるんです。もちろん『W』の菅田将暉さん、『電王』の佐藤健さん、『キバ』の瀬戸康史さんなど人気者の主役ライダーもいますが…。『ビルド』の赤楚衛二さん、『ゴースト』の磯村勇斗さん、『555』の綾野剛さん、『ジオウ』の渡邊圭祐さん、板垣李光人さんなど、いまをときめく魅力的なメンツがそろっていますよ」

菅田将暉も好物？ ライダー朝食の定番は「ポパイのおにぎり弁当」

「東映撮影所の近く、練馬にある弁当店『ポパイ』のおにぎり弁当は、仮面ライダー俳優たちの朝食の定番。おにぎり2個に、からあげかゆで卵のおかず1品がついたもので、ライダーの現場をはじめ、ドラマや映画のロケ弁としても愛されているお弁当です。2020年の菅田将暉さんのオールナイトニッポンでは“スタッフも毎朝ポパイのおにぎり。サンドイッチを求めたら怒られた。そのうちにキャストまで全員ポパイ中毒みたいになってくる”といったエピソードを明かしていました。このお弁当は一般人でも買えるものなので、ファンの人はぜひ食べてみて」

急性骨髄性白血病の少年を歴代ライダーがお見舞い

「2024年、急性骨髄性白血病を患い余命1か月だった少年を、歴代ライダーたちがお見舞いするという出来事がありました。少年の母がSNS上で、《（息子は）仮面ライダーが大好きなので仮面ライダーに出演されていた俳優さんにお力添えをいただきたいです》と訴えると、『アギト』の賀集利樹さんら歴代の仮面ライダー俳優が続々と応援メッセージを送りました。『ディケイド』の井上正大さん、ビルドの犬飼貴丈さん、カブトに出演した徳山秀典さんらは実際、少年の元にお見舞いに出向いたことを明かしています。残念ながら少年はその年の7月に亡くなったそうですが、ヒーローたちの応援の気持ちはきっと届いたと思います」

新作『ゼッツ』の活躍も楽しみだが、光り輝いていた歴代ライダー俳優たちの今後も大いに期待したい。

デイリー新潮編集部