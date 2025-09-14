ギタリストの布袋寅泰（63）が13日、自身のインスタグラムを更新。世界陸上を生観戦したことを伝え、現地でのショットを公開した。

「日本陸上競技連盟の会長に就任した有森裕子さんからのお誘いを受け、本日開幕の『東京2025世界陸上』へ。東京で世界陸上が開催されるのは、34年ぶりとのこと。有森さんとはアトランタ五輪の思い出を共にした（と言っても僕は閉会式のパフォーマンスでしたが）長い友人」と有森氏との縁を明かした。

「開会式での小池百合子東京都知事の『コロナ禍の東京五輪、パラリンピックから4年です。静寂に包まれていたこのスタジアムに34年ぶりの世界陸上の舞台として国内外から皆様をお迎えをすることができました。』とのご挨拶に、無観客のパラリンピックの開会式のことを思い出し、今日の満場の観客の拍手と声援がとても感慨深かった」とつづった。

「そして各競技共に白熱の瞬間の連続。陸上観戦デビューの僕らはすっかりその魅力に感動。これから毎日目が離せませんね！」と記した。

「有森さん、そして素晴らしい選手の皆さん、今日の記念すべきスタートに心からの拍手を送ります。たくさんの皆さんにこの感動を届けて下さい」とエールを送った。