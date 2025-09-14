『薬屋のひとりごと』猫猫＆壬氏の描き下ろしイラスト公開 POP UP STORE in ハンズが全国5店舗で開催決定
テレビアニメ『薬屋のひとりごと』POP UP STORE in ハンズが24日より全国5店舗で順次開催される。あわせて、メインビジュアルが公開された。
【画像】かわいい！描き下ろし猫猫＆壬氏グッズにはミニキャラver.も登場
ポップアップストアは、24日〜10月7日に東京・ハンズ新宿と愛知・ハンズ名古屋、10月3日〜19日に福岡・ハンズ博多、10月14日〜27日に広島・ハンズミナモア広島、10月20日〜11月3日に大阪・ハンズ心斎橋にて開催される。
メインビジュアルは、月餅を持ち秋の装いをした「猫猫」と「壬氏」がうさぎと戯れている姿が描かれた。ポップアップストアでは、この描き下ろしイラストを使用した商品が販売される。
また、商品購入特典として、1会計2500円（税込）購入ごとに「特製カード（全6種）」がランダムで1枚もらえる。なお、数量限定となる。
オンラインショップでは、10月1日正午〜11月3日午後11時59分に注文可能。配達予定は2026年1月中旬となる。
■商品一覧
・アクリルスタンドAutumn（全2種）
各1760円 (税込)
※1人1会計につき各3点まで
・アクリルスタンドバッジCollection Autumn（全6種）
1PACK 770円 (税込)
1BOX 4620円 (税込)
※1人1会計につき3BOX(18PACK)まで
・アクリルキーホルダー Autumn（全2種）
各880円(税込)
※1人1会計につき各3点まで
・クリアファイル Autumn（全1種）
495円(税込)
※1人1会計につき3点まで
・刺繍巾着 Autumn（全1種）
2640円（税込)
※1人1会計につき3点まで
・トレーディング缶マグネット Autumn（全8種）
1PACK 550円(税込)
1BOX 4400円 (税込)
※1人1会計につき3BOX(24PACK)まで
・湯呑みセット Autumn（全1種）
3960円 (税込)
※1人1会計につき3点まで
・トートバッグ Autumn（全1種）
2750円(税込)
※1人1会計につき3点まで
・缶クッキー Autumn（全1種）
1080円(税込)
※1人1会計につき3点まで
・ワッフル Autumn（全1種）
1620円（税込)
※1人1会計につき3点まで
・金平糖 Autumn（全2種）
各1080円 (税込)
※1人1会計につき各3点まで
・アクリルスタンドmini（全4種）
各1210円 (税込)
※1人1会計につき各3点まで
・アクリルキーホルダーmini（全4種）
各880円(税込)
※1人1会計につき各3点まで
・まめ缶バッジセット（全2種）
各825円(税込)
※1人1会計につき各3点まで
・アクリルジオラマ Autumn（全1種）
3520円(税込)
※1人1会計につき3点まで
・トレーディング箔缶バッジ Autumn（全8種）
1PACK 550円（税込)
1BOX 4400円（税込)
※1人1会計につき3BOX(24PACK)まで
