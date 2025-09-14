仮面女子・蒼井乃々愛、体調不良のため9月いっぱい休養を発表
アイドルグループ・仮面女子が14日、公式Xを更新し、メンバーの蒼井乃々愛が体調不良のため9月いっぱい休養することを発表した。
【写真あり】仮面女子・蒼井乃々愛、体調不良のため9月いっぱい休養を発表（全文）
発表では【蒼井乃々愛に関しまして】と題し、「この度、体調不良により9月いっぱい休養させていただくこととなりました」と報告。「平素より応援いただいております皆さまには、ご心配とご迷惑をおかけいたしますこと、心よりお詫び申し上げます」とファンに謝罪した。
続けて「回復に専念できるよう温かく見守っていただけますと幸いです。復帰までどうぞ応援よろしくお願いいたします」と呼びかけた。
