タレント明石家さんま（70）が13日夜放送のMBSラジオ「ヤングタウン土曜日」（土曜午後10時）に出演。歌手和田アキ子の人情の厚さに感謝した。

さんまは7日、大阪・関西万博会場のEXPOアリーナ「Matsuri」で、笑いと音楽のスペシャルフェス「さんまPEACEFUL PARK2025＠大阪・関西万博」を開催した。

和田はTBS系「アッコにおまかせ！」（日曜午後11時45分）に出演後、新幹線に飛び乗り、会場に到着。「笑って許して」を歌唱し、「さんまの古稀のお祝いで呼んでもらいました。こんな形で呼んでもらって万博に来れて、うれしい。でも、さんまは幸せやね。こんなに暑いのにお祝いしてもらえて。私もっと拍手もらわな」と笑った。

これに、さんまは「あれ、古稀祝いじゃなかったんですよ」とまさかの告白。村上ショージから「言うてあげてくださいよ」と注意されたが、「言うてあげてって、ひとりで言うてはるから。俺ら、舞台袖やしやな…」とお手上げだったと振り返った。

それでも、「あの鐘を鳴らすのはあなた」、MISIAとの「もう一度ふたりで歌いたい」も歌い、滞在わずか1時間20分、移動往復7時間というハードワークをやってのけた和田に「本当に頑張っていただいて。すごいスケジュールの中、さすが和田アキ子っていう歌唱力で。MISIAとのコラボで歌い上げていただいて」と、快くフェスに参加してくれた先輩に感謝の思いを伝えていた。