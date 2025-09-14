感謝祭、キター！！【ニトリのN+】なんと秋物がお値下げ！「お買い得服」

【ニトリ】発のファッションブランド【N+（エヌプラス）】にて、感謝祭第2弾が開幕！ 期間限定の値下げ価格で、秋物をGETできるチャンスが到来しました。今回は、この機会にチェックしたいN+のお買い得服をレポート。夏から秋の装いをつないでくれる半袖のニットプルオーバーや、一点投入で秋ムードが増すチェック柄のブラウスなど、残暑を生き生きと乗り越えられそうなトップスをお届けします。

1枚で着映えるシャギーラメ糸のニットプルオーバー

【N+】「シャギーラメニットプルオーバー」\3,490（税込・値下げ価格）※9月1日～24日までの感謝祭限定価格

ふわふわときらめくシャギーラメの糸が一着で存在感バツグンなニットプルオーバー。着映えを狙える表情のある素材は、アイテムを重ねずとも秋らしさをコーデに呼び込みます。コットンタッチのポリエステル糸と短めの袖のおかげで、暑さが残る日にも無理なく着こなせそう。ボトムスはシンプルなデザイン・素材のものを選んで、トップスを主役にするスタイリングがGOOD。

シックなチェック柄が秋ムードを高めるブラウス

【N+】「チェック柄表面変化バルーンスリーブブラウス」\2,490（税込・値下げ価格）※9月1日～24日までの感謝祭限定価格

落ち着いた配色のチェック柄がコーデの秋ムードをぐんと高めるブラウス。袖口で切り替えた立体的なバルーンスリーブはクラシカルな印象があり、手首とのシルエット差で華奢見えを狙えそう。開きすぎず詰まりすぎないシンプルなクルーネックも首まわりに抜け感を演出します。袖のシルエットを引き立たせるなら、すっきりとしたシルエットのパンツが好相性。

着回し力を備えた甘さ控えめなペプラムブラウス

【N+】「ペプラムブラウス」\2,990（税込・値下げ価格）※9月1日～24日までの感謝祭限定価格

甘さを抑えたペプラムデザインが大人のオフィスコーデにも着回しやすいこちらのブラウス。前身頃のみ裾が切り替えられており、「ポイント高めの切替位置が、スタイルアップに見せてくれます」（公式ECサイトより）という、1枚でサマ見えに期待できる一着です。フロントボタンを外せば羽織としても着られるので、ロングシーズン活躍が見込めます。

袖の切り替えレースが華やかさを足すプルオーバー

【N+】「袖レースプルオーバー」\2,990（税込・値下げ価格）※9月1日～24日までの感謝祭限定価格

こちらのプルオーバーは、起毛感のあるレースで切り替えた袖がコーデに華やかさをプラス。ふんわりと広がったシルエットも相まって、フェミニンな印象を醸し出してくれます。身頃はすっきりとしているため、1枚で着るのはもちろんジレやベストを上から羽織るスタイリングもバランスよく着こなせそうです。

※N+は、ニトリから生まれたファッションブランドです。ニトリ赤羽店内および、ショッピングセンター内のN+店舗、N+公式通販ニトリネットで販売しています。

※すべての商品情報・画像はN+出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ