

日本企業の雇用・人事体系の変化が進めば、「Fラン大学」をはじめとした定員割れの大学に“新たな役割”が期待される（写真：A_Team／PIXTA）

日本社会における「大卒」の意味

大学の定員割れが増えている。日本私立学校振興・共済事業団がまとめたデータによると、2025年度に入学者が定員に満たないで定員割れとなった大学は、全国594の私立大学のうち53.2％に当たる316校に上った。半数以上の私立大学が定員割れとなるのは3年連続だ。

こうした事態に陥っている原因は、第1には18歳人口が減少していることであり、第2には大学数が増えていることだ。日本は今、大学が社会において果たすべき役割について、正面から考えなければならない段階に達している。

大学が果たすべき役割とは、言うまでもなく、人々に高度の知識と技能を教育することだ。しかし、これまでの日本社会における「大卒」の現実的な意義は、必ずしもそうしたことではなく、社会の中で一定以上の地位につくための“パスポート”としての役割であった。

具体的にいえば、「いい会社」に就職し、そこで一定以上の地位を得るための資格である。そして、さらに簡単に言えば、「いい会社」とは大企業のことであり、「一定以上の地位」とは管理職を指す。こうした地位につくことができる人の数は限られている。したがって、なんらかの基準を設けて選別する必要がある。その際の基準が「大卒」であったのだ。

ただし、こうした地位を得られる人々の総数は大学卒業者の総数よりも少ない。だから、すべての大学卒業者がこの資格を得られるわけではない。そこで、一定のところに線を引く必要がある。これが一般に「学歴フィルター」とか「学歴スクリーニング」と呼ばれているものだ。

多くの企業は、公式には「学歴フィルター」の存在を認めていない。「学歴フィルター」とは正式の制度ではなく、事実上行われているというだけのものだ。しかし、実際には極めて重要だ。

正式の制度でないから、フィルターの線がどこで引かれているかについて公的なデータはない。ただ、世間ではさまざまに推測されている。そして、この線を超えるために熾烈な受験競争が小学生の頃から行われる。日本はこのような意味における「学歴社会」なのである。

このスクリーニングに合格する人の総数は、次の2つの条件によって決まる。

第1は、企業側が必要とする総人数だ。日本経済が成長すればその人数も増えるが、停滞状態に落ち込めば総人数が増えることはない。減ることもあるだろう。そして第2は、企業の採用・昇進のシステムだ。この点について、深く切り込んで考えてみたい。

雇用体系が変われば「学歴社会」も変わる

大企業の管理職以上の総数に限度がある限り、このスクリーニングは「大学全入時代」になっても変わることはない。したがって、受験戦争も終わることはない。

しかし、以上で述べたことには大きな前提がある。それは、企業が終身雇用・年功序列的な雇用体系を採っており、企業間の流動性が限定的であることだ。このために、最初に就職した企業が重要な意味を持つことになる。そして、「学歴スクリーニング」が必要になるのだ。

仮に終身雇用的な雇用体系が崩壊し、転職率が高まるとすれば、日本で働く人たちの経歴は最初に就職した企業で決まってしまうことにはならない。能力を高め、転職を繰り返すことによって、地位を高めていくことが可能になるはずだ。これが実現すれば、現在の状況は大きく変わるだろう。

第1に、「学歴フィルター」は大きな意味を持たなくなる。人々の価値は転職を通じて高まっていくからだ。第2に、「学歴フィルター」が意味を失えば、受験競争は緩和されるだろう。第3に、いわゆる「Fラン大学」をはじめとして、現在は定員割れになっている大学について新たな必要性が生じることだ。

定員割れになっている大学は、存在意義はないのだろうか――。確かに、そうだという考えも強い。

財務省は4月の財政制度等審議会の分科会において、定員割れに陥っている私大では、四則演算や方程式の取り扱い（数学）、現在形と過去形の違い（英語）など、義務教育で習得しているべき教育を行っているとした。そして、こうした大学に対する私学助成金は見直す必要があると論じた。

しかし、定員割れの大学であっても、入学者に対して教育を行うことによってその能力を高めることは可能である。だから、存在意義がないわけではない。

“定員割れ大学”が担う新たな役割

大学生の年齢になっても義務教育レベルの知識・理解力を持てなかった原因としては、人によってさまざまな理由があるだろう。しかし、そうした人たちが、定員割れに陥っている大学で教育を受け、義務教育レベルの能力をつけることができれば、それは、教育を受けた当人が挽回の手段を得るだけでなく、日本経済全体にとって歓迎すべきことだ。日本の生産性は、それだけ向上したことになるからだ。

日本は「学歴社会」と言われているが、日本より進学率が高い国は多い。だから、日本の大学進学率はまだ引き上げる余地がある。

このようにして大学進学率が高まれば、日本の人的資源の質は向上する。それによって、ビジネスの効率性が上昇するだろう。これは、日本経済の潜在成長率を引き上げるために多大の貢献をするに違いない。

それだけではない。日本社会ではこれまで、社内のOJT（実際の職務を通じて必要な知識やスキルを習得させる教育手法）で仕事のやり方を学ぶというのが主流の方法であった。こうした方法では、AI（人工知能）などの緊密な技術に対応していくことは極めて難しい。

今後、AIなどの新しい技術が発展していく中でリスキリング（学び直し）を行うには、「企業内での教育」から「大学での教育」に重点を移していくことが必要だ。すでに就職済みの人々が大学で新しい技術を学ぶ機会を得るために、定員割れの大学が一定の役割を果たすことが可能だろう。

（野口 悠紀雄 ： 一橋大学名誉教授）