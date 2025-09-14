「楽ちん × 美シルエット」→【ハニーズ】で叶う♡ 週5で頼りたい！「上品シャツ」

オフィスコーデやかしこまったシーンでは、清潔感があって上品なシャツが活躍しそう。きれい見えはもちろん、楽ちんさも重視したい大人女性には、【ハニーズ】から登場した「らくらくシリーズ」がおすすめ。伸縮性のある素材でストレスフリーな着心地が期待できるだけでなく、シワになりにくいからお手入れも簡単にできる優れもの。きちんと感も楽ちんさも備わったシャツは、週5で頼りたくなるかも。

爽やかなスキッパーカラーで顔まわりすっきり！

【ハニーズ】「らくらくスキッパーシャツ」\1,980（税込）

爽やかなスキッパーカラーが、顔まわりに程よい抜け感を与えるシャツ。公式サイトには「ウエストをほんのりシェイプさせた、すっきりめの美しいシルエット」とあり、着るだけでサマ見えが狙えそう。また、「お手入れ簡単な『らくらくアイロン』素材」が使用されていて「伸縮性にも優れ、ストレスフリーな着心地」なのだとか。シンプルで着まわしやすい無地に加えて、コーデのアクセントになるストライプ柄も揃っています。

フロントのピンタックが上品なアクセントに

【ハニーズ】「らくらくピンタックシャツ」\2,280（税込）

フロントのピンタックとスタンドカラーのデザインが上品なムードを演出。こちらも素材感とシルエットは先に紹介したシャツと同じで、きれい見えしながら、お手入れも着心地も“らくらく”が叶いそうです。ニュアンス感のあるグレージュのほか、ホワイト・ネイビー・スモーキーブルーというシックな色展開も魅力。

