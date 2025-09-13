「大腸がん」は何歳以上になると罹患率が増加する？医師が徹底解説！

大腸がんにかかりやすい年齢層とは？メディカルドック監修医が大腸がんを発症しやすい年齢層・年齢別の生存率などを解説します。

渡邉 一輝（横浜わたなべ内科・内視鏡クリニック院長）

「大腸がん」とは？

横浜市立大学医学部卒業。横浜市立大学医学部消化器腫瘍外科助教、NTT東日本関東病院外科医長などを歴任後の2021年、神奈川県横浜市に「横浜わたなべ内科・内視鏡クリニック根岸院」開院。2024年に同市内に分院「横浜わたなべ内科・内視鏡クリニック鶴見院」を開院。「胃癌・大腸癌でなくなる人をゼロに」をモットーに、診療につとめている。医学博士。日本外科学会専門医・指導医、日本消化器内視鏡学会専門医、日本大腸肛門病学会専門医の資格を有する。

大腸は食べ物の最後の通り道です。大腸は大きく分けて結腸（盲腸、上行結腸、横行結腸、下行結腸、S状結腸）と直腸に分かれています。小腸に続いて右下腹部から始まり、時計回りにおなかの中をぐるっと大きく回り、肛門に繋がります。

大腸がんとは、大腸表面の粘膜にできる悪性腫瘍です。良性のポリープ（主に腺腫）ががん化して発生するものと、正常な粘膜の細胞から直接発生するものがあります。2019年における、日本の大腸がんの罹患数は男性が8万7827人、女性が6万7753人と男女共に臓器別で2番目に多く、近年増加傾向にあります。

大腸がんを発症しやすい年齢層

年齢別の罹患数では、下のグラフのように大腸がんは、40歳から年を重ねるにつれて増加し、70歳代がピークとなります。大腸がんは中高年で発症しやすいがんと言えます。

しかし、一部に生まれながらに持っている遺伝子の異常が原因で大腸がんを発生しやすい家系の方もいます。リンチ症候群や家族性大腸腺腫症といった遺伝性大腸がんの家系の方では、若年から大腸がんを発生することもあり注意が必要です。

大腸がん年齢別の生存率

2014年～2015年に大腸がんと診断された方の5年ネット・サバイバル（純粋にがんのみが死因となる状況を仮定して計算する方法）は、70.9％でした。今回は年齢別の特徴について解説いたします。

10代～30代の生存率

先のグラフの様に15歳～39歳の大腸がんの割合は、全年齢のうちわずか1.3%と非常に少ないです。10代～30代では大腸がんになる方は多くはありません。しかし、家族性大腸腺腫症やリンチ症候群のような遺伝性の大腸がんでは、若年から大腸がんが発生しやすいと言われています。

2014年～2015年に大腸がんと診断された方の5年ネット・サバイバルは、73.9％でした。40歳代の生存率より低い結果です。40代以降と比較するとがん検診などが行われていない年齢であり、早期発見が難しかった可能性が考えられます。また、遺伝性大腸がんの方が多いことより、若年より繰り返し大腸がん発生のリスクがある事も原因の一つと思われます。

40代の生存率

40歳代の大腸がんの割合は全年齢のうち4.2%です。40代より徐々に罹患率が上昇していきます。40代以降は大腸がんの発生に気を付ける必要があります。

2014年～2015年に大腸がんと診断された方の5年ネット・サバイバルは、76.4％でした。10～30代のいわゆるAYA世代と比較すると生存率の上昇がみられます。AYA世代と比較し、健康診断やがん検診などで早期に発見できる割合の増加によるものと考えられます。

50代の生存率

50歳代の大腸がんの割合は全年齢のうち11%です。年齢が上がるにつれて、大腸がんの罹患率も増えています。

2014年～2015年に大腸がんと診断された方の5年ネット・サバイバルは、76.6％でした。生存率でのピークは50代でした。

60代以上の生存率

60歳代の大腸がんの割合は全年齢のうち28.4%、70歳代が33.4%、80歳以上は21.8%となっています。７０歳代が最も割合が多いという結果でした。罹患率では80代がピークとなっています。中高年で多いがんと言えるでしょう。

2014年～2015年に大腸がんと診断された方の5年ネット・サバイバルは、60代で75.5％、70代で71.8％、80代以上で59.3%でした。50代の生存率よりやや低下しています。年齢の上昇に伴い体力的な面、そのほかの臓器障害を伴う方も多く、手術や化学療法の十分な治療ができないことによると考えられます。

「大腸がんにかかる年齢」についてよくある質問

ここまで大腸がんにかかる年齢を紹介しました。ここでは「大腸がんにかかる年齢」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

20代・30代で大腸がんを発症する確率は高いのでしょうか？

渡邉 一輝 医師

一般的に大腸がんは40歳から増加するがんであり、20代、30代でのがんの発症は少ないです。しかし、遺伝性大腸がんでは若年での大腸がんの発生もあります。大腸がんの方が多くいる家系、遺伝性大腸がんと診断された方が家系にいる場合には、若くても症状があれば、消化器内科専門医を受診し、相談してみましょう。

大腸がんの罹患率が高い年齢層について教えてください。

渡邉 一輝 医師

大腸がんの罹患率は40歳代より徐々に上昇し、70歳代でピークとなります。40歳以降で非常に多いがんですので、是非40歳を過ぎたら大腸がん検診を受けましょう。

まとめ大腸がんのリスクのある人は、若いうちから病院で相談しよう。

大腸がんは、日本で罹患率の高いがんの一つです。さまざまな危険因子が分かってきています。特に禁煙、節酒を実践し、生活習慣に気を付けましょう。また、家系で大腸がんが多い方は遺伝性大腸がんの可能性もあるため、若くても大腸がんを念頭に置いておく必要があります。大腸がんは他のがんと同様にステージにより生存率が変わります。ステージⅠのような初期の段階では90％以上の確率で治る病気です。症状があれば、もちろん早めに消化器内科を受診しましょう。また頻度の高い病気なので症状がなくても定期的に検診を受けることが大切です。

