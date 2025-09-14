生きる上で避けては通れない、人間関係のストレス。マジメで優しい人は攻撃を受けるたび自分の欠点を気にしてしまいがちだが、あまり真に受けると心身の不調に繋がってしまうこともある。そんな人にこそ身につけてほしい“脱・自責思考”をXフォロワー210万の人気著者が解説する。※本稿は、Testosterone『脱・自責思考 マンガでわかる我慢しない生き方』（主婦の友社）の一部を抜粋・編集したものです。

「何目指してんの？」は

最高の褒め言葉

「何目指してんの？」「頭おかしいんじゃないの？」と言われるくらいでちょうどいい。普通の人には理解不能な情熱があるから普通の人では手に入らない専門性が手に入る。普通の人では手に入らない成功が手に入る。

「何目指してんの？」「頭おかしいんじゃないの？」は最高の褒め言葉だ。

そのまま突き進め。すごいことを成し遂げるヤツは最初みんなクレイジーに見えるもんだ。笑われ、批判され、最後は賞賛される。

自分にしか見えてない世界線があるなら、他人に何を言われようと最後まで自分を信じ抜け。俺はあなたを応援してるぞ。

