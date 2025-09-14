【ネコ漫画】遊び中に突然ごはんを食べ始める愛猫!?その姿に「自由でいいね」など愛猫家からコメント殺到
【漫画を読む】突然ごはんを食べ始める猫だが…!?
先日、『いきなりごはん』と題した漫画をX(旧Twitter)で公開したのは、愛猫・キュルガとの何気ない日常を創作漫画として描いているキュルZ(@kyuryuZ)さん。Xのフォロワー数は90万人(2025年9月8日現在)、今回紹介する漫画も7.8万いいね(2025年9月8日現在)を超える人気漫画家だ。
お家でおもちゃを使って仲良く遊んでいるフータとキュルガ。フータが動かすおもちゃにキュルガも夢中になる。すると、キュルガは突然遊ぶのをやめて、ごはんが入っている器を見つめる。
そして器の方に歩いて行くと、ガリガリと音を鳴らしながらごはんを食べ始める。その様子を見て「なぜ今？」と思うフータ。仕方がないので暇つぶしにスマホを見ていると、キュルガはごはんを食べ終えてまたやって来る。
そして何事もなかったように遊び始める、とても自由なキュルガである。
飼い主と遊んでいても、気ままに行動するキュルガ。漫画を読んだフォロワーからは「ねこ様は本当自由でいいね」「かわいすぎ」などの共感コメントが数多く寄せられている。
取材協力：キュルZ(@kyuryuZ)
