きっと片手で持つには重すぎる！

今の時代、携帯ゲーム機はNintendo Switchが絶対王者と言えましょう。そのSwitchは、初代の画面サイズが6.2インチで有機ELモデルが7インチ、第2世代のNintendo Switch 2が7.9インチと徐々に大きくなっています。

新作が出るたびに大きくなっていったら、7〜8世代目では重くて持てないのでは？

比率はなんと32:9！

そんな未来を予見するかのように、中国のDIYガジェット愛好家がアスペクト比32:9という超ワイドな自作ゲーム機を発表しました。

Image: bilibili

作者はPureDIYと名乗る人物。このディスプレイに搭載したのは「Windows」と、プロセッサーがXboxの携帯ゲーム機「ROG Xbox Ally X」と同じ「AMD Ryzen Z2 Extreme」とだけ明かしています。

ゲームも音楽制作も

コントローラーはSwitchのように左右の端にスライドして合体。『アスファルト9：Legends』のようなレーシングゲームとは好相性ですね。タッチ操作ができるので、ゲームじゃなくとも「FL Studio Mobile」のように、横長インターフェイスで音楽制作もバッチリです。

指先から肘まで届く長さ

元のディスプレイが何かは分からないものの、一時期いくつものメーカーが発売した縦や横に細長いサブモニターを魔改造したんでしょうかね。だけどゲームのほとんどは32:9に対応していないでしょうから、遊べるタイトルは限られるかもしれません。

Image: bilibili

Windows入りなのでいろいろできるのもいいですが、とにかくレーシングゲームの大迫力っぷりが最高。『ダライアス』みたいな横スクロールのシューティグや、メトロイドヴァニア系の横アクションも、進行方向の先まで見えたら楽しそうです。

いつかNintendo Switch 8が作られたら、こんな長さかもしれませんね？

Source: bilibili, Microsoft, NOTEBOOKCHECK via YANKO DESIGN