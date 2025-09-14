信用残ランキング【買い残減少】 ＮＴＴ、日産自、Ｊディスプレ
●信用買い残減少ランキング【ベスト50】
※9月5日信用買い残の8月29日信用買い残に対する減少ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1616銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 買い残 信用倍率
１．<9432> ＮＴＴ -11,467 95,966 11.86
２．<7201> 日産自 -3,764 34,488 4.36
３．<6740> Ｊディスプレ -1,246 19,192 1.42
４．<285A> キオクシア -1,215 3,928 1.05
５．<9509> 北海電 -1,164 7,051 3.06
６．<6326> クボタ -1,010 1,729 5.43
７．<3401> 帝人 -950 2,001 9.74
８．<7276> 小糸製 -900 3,918 18.21
９．<7203> トヨタ -876 12,130 3.61
10．<5411> ＪＦＥ -698 5,948 6.62
11．<8601> 大和 -694 1,829 3.68
12．<8604> 野村 -678 10,794 9.41
13．<4689> ラインヤフー -605 21,118 71.08
14．<8515> アイフル -594 8,708 7.85
15．<4519> 中外薬 -588 1,864 36.07
16．<7261> マツダ -501 4,150 1.15
17．<6315> ＴＯＷＡ -456 4,931 1.70
18．<6981> 村田製 -414 2,184 4.75
19．<8037> カメイ -390 216 14.16
20．<4784> ＧＭＯインタ -388 4,022 496.58
21．<6869> シスメックス -387 2,021 21.41
22．<6971> 京セラ -385 4,211 9.43
23．<3853> アステリア -380 1,510 2.75
24．<4502> 武田 -366 907 5.13
25．<5401> 日本製鉄 -364 5,561 9.68
26．<3197> すかいらーく -354 656 1.95
27．<6178> 日本郵政 -345 2,279 13.09
28．<4188> 三菱ケミＧ -341 1,764 3.85
29．<1911> 住友林 -340 3,276 13.62
30．<7272> ヤマハ発 -327 1,948 2.50
31．<8016> オンワード -322 504 2.95
32．<2432> ディーエヌエ -282 10,639 42.31
33．<6920> レーザーテク -281 5,462 6.96
34．<7267> ホンダ -277 5,060 4.18
35．<7733> オリンパス -274 902 4.14
36．<2181> パーソルＨＤ -271 2,784 12.53
37．<8897> ミラースＨＤ -270 3,674 104.08
38．<4004> レゾナック -267 513 1.85
39．<2502> アサヒ -266 649 9.57
40．<7211> 三菱自 -261 4,555 2.44
41．<8113> ユニチャーム -260 4,897 12.79
42．<3436> ＳＵＭＣＯ -257 3,372 3.38
43．<4528> 小野薬 -256 1,147 5.00
44．<2801> キッコマン -252 1,691 13.71
45．<6330> 東洋エンジ -252 3,339 2.10
46．<9613> ＮＴＴデータ -235 104 52.30
47．<9470> 学研ＨＤ -235 147 1.66
48．<9104> 商船三井 -233 4,362 9.54
49．<9023> 東京メトロ -231 3,896 3.36
50．<4503> アステラス -227 2,296 3.12
株探ニュース