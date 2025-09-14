　●信用買い残減少ランキング【ベスト50】

　　※9月5日信用買い残の8月29日信用買い残に対する減少ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1616銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 買い残　信用倍率
１．<9432> ＮＴＴ 　　　　　-11,467　　 95,966　　 11.86
２．<7201> 日産自 　　　 　　-3,764　　 34,488　　　4.36
３．<6740> Ｊディスプレ　　　-1,246　　 19,192　　　1.42
４．<285A> キオクシア 　 　　-1,215　　　3,928　　　1.05
５．<9509> 北海電 　　　 　　-1,164　　　7,051　　　3.06
６．<6326> クボタ 　　　 　　-1,010　　　1,729　　　5.43
７．<3401> 帝人 　　　　 　　　-950　　　2,001　　　9.74
８．<7276> 小糸製 　　　 　　　-900　　　3,918　　 18.21
９．<7203> トヨタ 　　　 　　　-876　　 12,130　　　3.61
10．<5411> ＪＦＥ 　　　 　　　-698　　　5,948　　　6.62
11．<8601> 大和 　　　　 　　　-694　　　1,829　　　3.68
12．<8604> 野村 　　　　 　　　-678　　 10,794　　　9.41
13．<4689> ラインヤフー　　　　-605　　 21,118　　 71.08
14．<8515> アイフル 　　 　　　-594　　　8,708　　　7.85
15．<4519> 中外薬 　　　 　　　-588　　　1,864　　 36.07
16．<7261> マツダ 　　　 　　　-501　　　4,150　　　1.15
17．<6315> ＴＯＷＡ 　　 　　　-456　　　4,931　　　1.70
18．<6981> 村田製 　　　 　　　-414　　　2,184　　　4.75
19．<8037> カメイ 　　　 　　　-390　　　　216　　 14.16
20．<4784> ＧＭＯインタ　　　　-388　　　4,022　　496.58
21．<6869> シスメックス　　　　-387　　　2,021　　 21.41
22．<6971> 京セラ 　　　 　　　-385　　　4,211　　　9.43
23．<3853> アステリア 　 　　　-380　　　1,510　　　2.75
24．<4502> 武田 　　　　 　　　-366　　　　907　　　5.13
25．<5401> 日本製鉄 　　 　　　-364　　　5,561　　　9.68
26．<3197> すかいらーく　　　　-354　　　　656　　　1.95
27．<6178> 日本郵政 　　 　　　-345　　　2,279　　 13.09
28．<4188> 三菱ケミＧ 　 　　　-341　　　1,764　　　3.85
29．<1911> 住友林 　　　 　　　-340　　　3,276　　 13.62
30．<7272> ヤマハ発 　　 　　　-327　　　1,948　　　2.50
31．<8016> オンワード 　 　　　-322　　　　504　　　2.95
32．<2432> ディーエヌエ　　　　-282　　 10,639　　 42.31
33．<6920> レーザーテク　　　　-281　　　5,462　　　6.96
34．<7267> ホンダ 　　　 　　　-277　　　5,060　　　4.18
35．<7733> オリンパス 　 　　　-274　　　　902　　　4.14
36．<2181> パーソルＨＤ　　　　-271　　　2,784　　 12.53
37．<8897> ミラースＨＤ　　　　-270　　　3,674　　104.08
38．<4004> レゾナック 　 　　　-267　　　　513　　　1.85
39．<2502> アサヒ 　　　 　　　-266　　　　649　　　9.57
40．<7211> 三菱自 　　　 　　　-261　　　4,555　　　2.44
41．<8113> ユニチャーム　　　　-260　　　4,897　　 12.79
42．<3436> ＳＵＭＣＯ 　 　　　-257　　　3,372　　　3.38
43．<4528> 小野薬 　　　 　　　-256　　　1,147　　　5.00
44．<2801> キッコマン 　 　　　-252　　　1,691　　 13.71
45．<6330> 東洋エンジ 　 　　　-252　　　3,339　　　2.10
46．<9613> ＮＴＴデータ　　　　-235　　　　104　　 52.30
47．<9470> 学研ＨＤ 　　 　　　-235　　　　147　　　1.66
48．<9104> 商船三井 　　 　　　-233　　　4,362　　　9.54
49．<9023> 東京メトロ 　 　　　-231　　　3,896　　　3.36
50．<4503> アステラス 　 　　　-227　　　2,296　　　3.12

