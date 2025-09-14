　●信用売り残減少ランキング【ベスト50】

　　※9月5日信用売り残の8月29日信用売り残に対する減少ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1616銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 売り残　信用倍率
１．<8801> 三井不 　　　 　　　-933　　　　663　　　2.25
２．<7011> 三菱重 　　　 　　　-803　　　4,683　　　5.43
３．<8306> 三菱ＵＦＪ 　 　　　-750　　　4,358　　　8.00
４．<3167> ＴＯＫＡＩ 　 　　　-747　　　1,090　　　0.22
５．<4755> 楽天グループ　　　　-669　　　5,182　　　3.64
６．<5726> 大阪チタ 　　 　　　-646　　　1,355　　　1.55
７．<3284> フージャース　　　　-515　　　　523　　　1.93
８．<1899> 福田組 　　　 　　　-463　　　　 39　　　1.82
９．<3923> ラクス 　　　 　　　-454　　　　367　　　1.18
10．<3387> クリレスＨＤ　　　　-410　　　　883　　　0.58
11．<7003> 三井Ｅ＆Ｓ 　 　　　-387　　　1,340　　　3.09
12．<7453> 良品計画 　　 　　　-363　　　1,944　　　2.99
13．<8410> セブン銀 　　 　　　-362　　　4,123　　　1.65
14．<9984> ＳＢＧ 　　　 　　　-347　　　3,952　　　1.41
15．<8267> イオン 　　　 　　　-333　　　3,629　　　0.63
16．<8698> マネックスＧ　　　　-305　　　　865　　　9.33
17．<4689> ラインヤフー　　　　-295　　　　297　　 71.08
18．<8304> あおぞら銀 　 　　　-292　　　1,459　　　2.40
19．<3099> 三越伊勢丹 　 　　　-273　　　　762　　　0.65
20．<6857> アドテスト 　 　　　-255　　　3,323　　　1.61
21．<6526> ソシオネクス　　　　-249　　　1,284　　　5.94
22．<7182> ゆうちょ銀 　 　　　-247　　　1,105　　　1.27
23．<4385> メルカリ 　　 　　　-239　　　　285　　 16.06
24．<3382> セブン＆アイ　　　　-236　　　1,008　　 10.00
25．<2154> オープンＵＰ　　　　-229　　　　 74　　　2.01
26．<6178> 日本郵政 　　 　　　-205　　　　174　　 13.09
27．<3050> ＤＣＭ 　　　 　　　-201　　　　 79　　　1.56
28．<8136> サンリオ 　　 　　　-192　　　1,082　　　4.75
29．<4063> 信越化 　　　 　　　-190　　　　267　　 14.34
30．<7337> ひろぎんＨＤ　　　　-190　　　　117　　　5.68
31．<8604> 野村 　　　　 　　　-186　　　1,147　　　9.41
32．<8411> みずほＦＧ 　 　　　-185　　　1,249　　　4.64
33．<6902> デンソー 　　 　　　-178　　　1,717　　　0.73
34．<8473> ＳＢＩ 　　　 　　　-173　　　　388　　 11.63
35．<8086> ニプロ 　　　 　　　-172　　　　264　　　0.48
36．<3660> アイスタイル　　　　-158　　　　650　　　7.05
37．<7199> プレミアＧ 　 　　　-151　　　　156　　　5.02
38．<5801> 古河電 　　　 　　　-141　　　　814　　　4.48
39．<6472> ＮＴＮ 　　　 　　　-134　　　1,148　　　1.10
40．<7205> 日野自 　　　 　　　-127　　　　525　　 11.68
41．<5411> ＪＦＥ 　　　 　　　-113　　　　899　　　6.62
42．<9107> 川崎汽 　　　 　　　-113　　　2,760　　　1.07
43．<9509> 北海電 　　　 　　　-113　　　2,304　　　3.06
44．<5802> 住友電 　　　 　　　-111　　　　230　　　4.90
45．<9434> ＳＢ 　　　　 　　　-110　　　1,461　　 26.24
46．<8316> 三井住友ＦＧ　　　　-108　　　　919　　 13.68
47．<3853> アステリア 　 　　　-103　　　　550　　　2.75
48．<3778> さくらネット　　　　-103　　　3,572　　　0.88
49．<8308> りそなＨＤ 　 　　　-102　　　　732　　　4.63
50．<6146> ディスコ 　　 　　　-100　　　　448　　　3.64

株探ニュース