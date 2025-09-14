信用残ランキング【売り残減少】 三井不、三菱重、三菱ＵＦＪ
●信用売り残減少ランキング【ベスト50】
※9月5日信用売り残の8月29日信用売り残に対する減少ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1616銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
１．<8801> 三井不 -933 663 2.25
２．<7011> 三菱重 -803 4,683 5.43
３．<8306> 三菱ＵＦＪ -750 4,358 8.00
４．<3167> ＴＯＫＡＩ -747 1,090 0.22
５．<4755> 楽天グループ -669 5,182 3.64
６．<5726> 大阪チタ -646 1,355 1.55
７．<3284> フージャース -515 523 1.93
８．<1899> 福田組 -463 39 1.82
９．<3923> ラクス -454 367 1.18
10．<3387> クリレスＨＤ -410 883 0.58
11．<7003> 三井Ｅ＆Ｓ -387 1,340 3.09
12．<7453> 良品計画 -363 1,944 2.99
13．<8410> セブン銀 -362 4,123 1.65
14．<9984> ＳＢＧ -347 3,952 1.41
15．<8267> イオン -333 3,629 0.63
16．<8698> マネックスＧ -305 865 9.33
17．<4689> ラインヤフー -295 297 71.08
18．<8304> あおぞら銀 -292 1,459 2.40
19．<3099> 三越伊勢丹 -273 762 0.65
20．<6857> アドテスト -255 3,323 1.61
21．<6526> ソシオネクス -249 1,284 5.94
22．<7182> ゆうちょ銀 -247 1,105 1.27
23．<4385> メルカリ -239 285 16.06
24．<3382> セブン＆アイ -236 1,008 10.00
25．<2154> オープンＵＰ -229 74 2.01
26．<6178> 日本郵政 -205 174 13.09
27．<3050> ＤＣＭ -201 79 1.56
28．<8136> サンリオ -192 1,082 4.75
29．<4063> 信越化 -190 267 14.34
30．<7337> ひろぎんＨＤ -190 117 5.68
31．<8604> 野村 -186 1,147 9.41
32．<8411> みずほＦＧ -185 1,249 4.64
33．<6902> デンソー -178 1,717 0.73
34．<8473> ＳＢＩ -173 388 11.63
35．<8086> ニプロ -172 264 0.48
36．<3660> アイスタイル -158 650 7.05
37．<7199> プレミアＧ -151 156 5.02
38．<5801> 古河電 -141 814 4.48
39．<6472> ＮＴＮ -134 1,148 1.10
40．<7205> 日野自 -127 525 11.68
41．<5411> ＪＦＥ -113 899 6.62
42．<9107> 川崎汽 -113 2,760 1.07
43．<9509> 北海電 -113 2,304 3.06
44．<5802> 住友電 -111 230 4.90
45．<9434> ＳＢ -110 1,461 26.24
46．<8316> 三井住友ＦＧ -108 919 13.68
47．<3853> アステリア -103 550 2.75
48．<3778> さくらネット -103 3,572 0.88
49．<8308> りそなＨＤ -102 732 4.63
50．<6146> ディスコ -100 448 3.64
株探ニュース