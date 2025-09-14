岐阜での巨人主催ゲームは3年連続だった。大きな盛り上がりを見せたのは長良川球場だけではなかった。吉川尚輝内野手（30）の地元・羽島市にある「吉川養鶏 COCCOPURIO」は大盛況。グラブやユニホームなど吉川グッズも展示されており、巨人ファンであふれていた。

経営するいとこの真司さんは「本当に尚輝さまさまです。こうやって来てくれてありがたいね」と笑顔。さらに、吉川の高校時代からの友人である上之園和也さんが経営する「たこ焼き屋 えでん」のキッチンカーも同敷地内で出店。吉川ファンにはたまらない“コラボ”となった。

普段は関市で営業する上之園さん。吉川がインスタグラムに投稿したことがきっかけで、多くの吉川ファンがお店を訪れてくれるという。今回のコラボにも「県外から多くの方に来ていただいて。改めて尚輝は凄いなと思いました」と影響力を実感していた。

「尚輝がいなかったら、僕のお店はここまでになっていない」

20年にお店を始めた当初は店舗を持たない訪問販売のような形態。そこから地道に営業を重ね、店舗を持つまでになった。「気づいたら（インスタグラムに）載せてくれているというか、何も言わずにそういうことをやってくれる。それが凄いし、格好良いなって」と当初から気に掛けてくれた吉川に感謝する。たこ焼き器が故障し、クラウドファンディングを立ち上げた際にも援助を申し出たといい「大丈夫と言いましたけど、その気持ちが凄くうれしかった」と振り返る。

中京高校の野球部のセレクションで、同じショートを守ったのが出会い。上之園さんは1年で野球部を退部し、クラスも違ったが、そこからも交友は続いた。年末年始などで吉川が帰省した際には食事などに出かけ「プロになっても全然変わらない。優しいし、常に気に掛けてくれる」。23年10月にオープンした関市のお店にも来店。「尚輝のおかげで幅広い方に知ってもらえて、お客さんが来てくれて、おいしいと言ってもらって広まった。本当に感謝してもしきれない」と言う。

お店と吉川が一押しの「塩マヨ」を記者も堪能させていただいた。貴重な地方開催は、グラウンド外での素顔を知るチャンスでもあることを改めて実感した。（記者コラム・小野寺 大）