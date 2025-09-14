◇セ・リーグ 阪神10―11巨人（2025年9月13日 東京D）

「投ゴロ」に明暗のドラマが集まった試合だった。投手強襲も含めた投ゴロである。

順に書いてみる。

3点先取で迎えた1回裏、阪神・高橋遥人は簡単に2死を奪い、泉口友汰も投ゴロに打ち取った――かに見えた。ところが高橋が打球をはじき（失策）、生かしてしまう。岡本和真には際どい決め球を見極められ四球。今季3打数3安打されていた岸田行倫に初球を左前打された。中山礼都にまた初球を右翼席へ逆転満塁弾を浴びるのだ。

自身の失策が「アリの一穴」となった。軽率だったとは思わない。PFP（投手守備練習）が足らないとお題目を唱える気もない。ツーシームで詰まらせ不規則な回転だった。ただ打たれたのは初球、初球だった。

次いでの「投ゴロ」は逆転した5回表である。1点差に迫ってなお1死満塁。代打で起用された原口文仁が高梨雄平のシュートに食らいつき、投手返しの強いゴロを放った。高梨ははじき、懸命に駆けた。最後はヘッドスライディングで生きた。今季13打席目の初安打初打点が同点打となった。

手もとの計測で一塁まで4秒42だった。決して速くはないが、原口の人生が凝縮されているかのようだ。映画『メジャーリーグ2』で観た一塁への疾走を思い返した。

プロ16年目の33歳。FA権を行使して残留した今季は2軍暮らしが長かった。4月、7月と1軍に上がったが結果は出なかった。大腸がんを克服した不屈の姿勢は失っていなかった。だからその後、走者一掃三塁打を放った中野拓夢が「原口さんの気迫に乗って打てた」と語ったのだ。

早々と優勝を決め、クライマックスシリーズ（CS）、日本シリーズを見すえるいま、シーズン中になかった“新しい”戦力を見つけたい。監督・藤川球児が10日に楠本泰史の移籍初安打を「大きい1本」と評したのはそのためだ。原口の一打も大きい。「0」と「1」は大差で、1本出れば今後につながる。

残る投ゴロは7回裏、1点差に迫られた湯浅京己は2死一、三塁で強襲ゴロを好捕し、しのいだ。湯浅はもともと守備がうまい。芸は身を助けたわけだ。反対に9回裏無死一塁でラファエル・ドリスはゴロをはじいて内野安打。強い打球で仕方なかったが、逆転サヨナラ負けにつながった。

乱戦の10―11には「投ゴロ」にドラマが詰まっていた。 ＝敬称略＝

