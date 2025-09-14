サッカーJ1リーグは、13日（土）に第29節の6試合が行われました。

前日の試合では上位陣が軒並み引き分ける中、4位の鹿島アントラーズは快勝。順位を2位に上げ、首位京都サンガF.C.に勝ち点55で並びました。

川崎フロンターレは3連勝で勝ち点48に伸ばし7位浮上。7試合ぶりの勝利を手にした名古屋グランパスはJ1残留争いから抜け出す形。17位横浜F・マリノス、18位湘南ベルマーレ、20位アルビレックス新潟は揃って敗戦。16位FC東京と17位横浜F・マリノスの勝ち点差は現時点で『6』。J1残留争いは17位以下の4チームに絞られそうな状況となっています。

第29節残り1試合のFC東京−東京ヴェルディは15日（月）に行われます。

【J1第29節】

◆神戸 0−0 柏（12日、ノエビアスタジアム神戸）

◆広島 1−1 京都（12日、エディオンピースウイング広島）

得点【広島】佐々木翔（後半18分）【京都】ラファエル エリアス（後半43分）

◆町田 1−1 横浜FC（12日、町田GIONスタジアム）

得点【町田】ミッチェル デューク（後半43分）【横浜FC】伊藤槙人（後半11分）

◆C大阪 4−2 福岡（13日、ベスト電器スタジアム）

得点【C大阪】柴山昌也（後半9分、後半19分）ラファエル ハットン（後半32分、後半44分）【福岡】見木友哉（前半41分）ウェリントン（後半45+8分）

◆名古屋 1−0 岡山（13日、JFE晴れの国スタジアム）

得点【名古屋】佐藤瑶大（後半16分）

◆鹿島 3−0 湘南（13日、メルカリスタジアム）

得点【鹿島】チャヴリッチ（後半3分）濃野公人（後半10分）レオ セアラ（後半23分）

◆川崎F 3−0 横浜FM（13日、日産スタジアム）

得点【川崎F】伊藤達哉（前半4分）エリソン（後半17分）宮城天（後半45+8分）

◆清水 1−0 新潟（13日、デンカビッグスワンスタジアム）

得点【清水】郄橋利樹（前半16分）

◆G大阪 １−0 浦和（13日、パナソニック スタジアム 吹田）得点【G大阪】安部柊斗（後半40分）◆FC東京 − 東京V（15日、味の素スタジアム）