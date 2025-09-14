岡本光治さんが描いたタオルのデザイン

甲子園出場を果たした球児のイラスト入りオーダーメードタオルが人気だ。岐阜市のタオル製造卸「糸秀」が製作。今にも動き出しそうな選手の姿は、代表取締役岡本光治さん（56）が鉛筆でデザインしている。口コミで広がり、野球好きの子どもたちの憧れとなっている。（共同通信＝福岡未歩子）

依頼を受けるとお気に入りの写真を提供してもらい、デザイン構成を何度も、発注側の選手らと「キャッチボール」しながら描く。名前や校章、好きな言葉もあしらう。岡本さんは「各県の代表校なので気持ちが引き締まる」と話す。

同社は1933年創業。もともと法人名が入ったタオルを扱っており、甲子園タオルも当初は文字だけだった。18年ほど前、保護者から頼まれて選手の輪郭を入れた。その後しわや影で躍動感を出すなど、どんどん進化させた。

1人のデザインに1週間かけ、愛媛県今治市の工場での製作に約1カ月要する。大会が終わる頃には2、3カ月待ちになるという。これまで150校ほどのタオルを手がけた。今夏も鹿児島県の神村学園、宮城県の仙台育英などの選手らから注文が殺到している。

岐阜県立岐阜商業の高校2年豊吉勝斗さん（17）もタオルを依頼した一人。父祐樹さん（50）は「いつか息子が作れるようになったらいいなと思っていた」と感慨深そう。甲子園出場を祝ってくれた人たちに渡したいという。

岡本さんのもとには、ホームランを打ったのはタオル効果だと喜ぶ声や、「家宝にする」「額に入れて飾る」というお礼の手紙が全国から寄せられ、甲子園タオルが縁起物として大切にされている様子が伝わる。選手が日に当たるようにと、店先にはたくさんのタオルをぶら下げている。

タオル製造卸「糸秀」代表取締役の岡本光治さん＝2025年8月2日、岐阜市