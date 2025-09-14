「巨人１１−１０阪神」（１３日、東京ドーム）

カード最終戦は乱打戦の末、巨人が坂本の逆転サヨナラタイムリーで決着した。ただ、この敗戦が今後の阪神に悪影響を及ぼすこともないだろう。デイリースポーツ評論家・西山秀二氏もポストシーズンに向け「死角はほとんどない」とする。それでも、あえてミスとなる“芽”はつんでおきたい。西山氏は最後の場面に注目した。

◇ ◇

阪神のサヨナラ負けのシーン。１死二、三塁から坂本の打球が、ショート・熊谷のグラブをすり抜けてセンター前。これで二塁ランナーも生還して試合が決まった。

勝ち、負けはいい。１０点を奪った阪神打線も相変わらず強力だし、１１点を取られたとは言え、きわどいところを「ボール」と判定しがちの主審に当たれば、こういう試合になることはままある。

ただ、熊谷のプレーには、既視感があった。木浪、小幡と比べると少し、位置取りが三遊間寄りになる。これまでも「ショートが捕れるかな？」という打球が、熊谷が守っている時にはセンター前に抜けたことが何度かあったように思う。

この場面。当たり前だが、２、３歩、二遊間に寄って守っておけば熊谷もボールを抑えられただろう。仮に坂本が思いきり引っ張って、三遊間を抜いていったとしても、同点止まりだったはずだ。

つまり、還したくない二塁走者がいるケースでは、左前打は生還を防げる可能性があり、中前打となるとかなりの確率でホームインできるので、ショートは二塁ベースに寄せて位置取りするのがセオリーだ。

ポジショニングには様々な理由がある。野手の肩の強さもあれば、投手の左右や配球にもよる。ただ、木浪や小幡なら止められたかも、という打球が中前に抜け、失点ということは避けたい。

純粋な守備力ではなく、位置取りが理由であれば、対処することも難しくない。ポストシーズンで熊谷を起用するケースも十分にあるだろう。そのためにも、今のうちにコーチを交えて最善がどこにあるかを確認しておけば、阪神の死角はさらになくなっていくだろう。