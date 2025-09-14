¤Þ¤À42Ç¯¡¢À¤³¦Î¦¾å¤ÎÎò»Ë¤¬¡ÖÀõ¤¤¡×¤Î¤Ï¤Ê¤¼¡©¡¡100Ç¯Ä¶¤Î¶¥µ»¤¬¤Û¤È¤ó¤É¡Ä¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÍýÍ³¤Ï
Âè1²ó¡ÖÀ¤³¦Î¦¾å¤ÎÎò»Ë¤¬Àõ¤¤¤Î¤Ï¤Ê¤¼¡©¡×
¡¡Î¦¾å¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÅìµþÂç²ñ¤¬13Æü¤Ë³«Ëë¡£¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊ¸²½¡¦°éÀ®¡õÁí¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¡ÖTHE ANSWER¡×¤Ï´ü´ÖÃæ¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹¼Ò¤Îµ¼Ô¤È¤·¤Æ¾¼ÏÂ¡¦Ê¿À®¡¦ÎáÏÂ¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò40Ç¯ÄÉ¤¤Â³¤±¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡¦²®Åç¹°°ì»á¤¬¡¢º£¤µ¤éÊ¹¤±¤Ê¤¤ÁÇËÑ¤Ê¥®¥â¥ó¤Ë²óÅú¤¹¤ëÏ¢ºÜ¤òÅ¸³«¡£Âè1²ó¤Ï¡ÖÀ¤³¦Î¦¾å¤ÎÎò»Ë¤¬Àõ¤¤¤Î¤Ï¤Ê¤¼¡©¡×¡£
¡¡¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ
Q.À¤³¦Î¦¾å¤ÎÎò»Ë¤¬Àõ¤¤¤Î¤Ï¤Ê¤¼¡©
A.¸ÞÎØ¤¬À¤³¦Áª¼ê¸¢¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡£
¡Ú²òÀâ¡Û
¡¡Î¦¾å¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï1983Ç¯¡£40Ç¯°Ê¾å·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤ÎÎò»Ë¤Ï¼Â¤Ï¡ÖÀõ¤¤¡×¤Î¤Ç¤¹¡£1896Ç¯¤ÎÂè1²ó¥¢¥Æ¥Í¸ÞÎØ¤ÇÎ¦¾å¤È¤È¤â¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤Ï1904Ç¯¤«¤é¡¢ÂÎÁà¤Ï1903Ç¯¡¢½ÅÎÌµó¤²¤Ï1891Ç¯¡¢¼Í·â¤Ï1897Ç¯¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ï1893Ç¯¤«¤é¤È¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¶¥µ»¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ï100Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò¿ô¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Î¦¾å¤Ç¤âÂ¾¶¥µ»¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ò¹Ô¤¦¥×¥é¥ó¤Ï¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¡ÊWA¡Ë¤ÎÁ°¿È¤Î¹ñºÝÎ¦¾å¶¥µ»Ï¢ÌÁ¡ÊIAAF¡Ë¤¬ÁÏÀß¤µ¤ì¤¿1912Ç¯¤«¤é¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Åö»þ¤¹¤Ç¤Ë¸ÞÎØ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢IAAF¤Ï13Ç¯¤Ë¸ÞÎØ¤òÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤È¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¡£°ÊÍè¡¢ÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ò³«ºÅ¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ÏÎ©¤Á¾Ã¤¨¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡60Ç¯Âå¤ËÆþ¤Ã¤ÆÀ¤³¦Áª¼ê¸¢³«ºÅ°Æ¤¬ºÆÇ³¤·¡¢76Ç¯¤Ë¤Ï¸ÞÎØ¥×¥í¥°¥é¥à¤«¤é½ü³°¤µ¤ì¤¿ÃË»Ò50¥¥í¶¥Êâ¤òÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¡£80Ç¯¤Ë¤Ï½÷»Ò400¥á¡¼¥È¥ë¥Ï¡¼¥É¥ë¤È3000¥á¡¼¥È¥ë¤Î2¼ïÌÜ¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¸ÞÎØ¼Â»Ü¼ïÌÜ¤Ç¤âÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë°Æ¤¬Éâ¾å¡£Î¦¾åÆ±ÍÍ¤ËÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¿å±Ë¤¬76Ç¯¤«¤éÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ò»Ï¤á¤¿¤³¤È¤Ë¤â»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡80Ç¯¤Î¥â¥¹¥¯¥ï¸ÞÎØ¤òÀ¾Â¦½ô¹ñ¤¬¥Ü¥¤¥³¥Ã¥È¡¢84Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤òÅìÂ¦½ô¹ñ¤¬¥Ü¥¤¥³¥Ã¥È¤¹¤ëÃæ¡¢83Ç¯¤ËÂè1²óÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤¬¥Ø¥ë¥·¥ó¥¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£153¤«¹ñ¤«¤é1355¿Í¤¬»²²Ã¡¢80Ç¯¸ÞÎØÉÔ»²²Ã¤ÎÊÆ¹ñ¤äÀ¾¥É¥¤¥Ä¡¢84Ç¯¸ÞÎØÉÔ»²²Ã¤Î¥½Ï¢¤äÅì¥É¥¤¥Ä¤â½Ð¾ì¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡Ö¿¿¤ÎÀ¤³¦°ì·èÄêÀï¡×¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·è¤·¤ÆÎò»Ë¤Ï¸Å¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢°ÊÍèÎ¦¾å¶¥µ»¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤ÊÂç²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê²®Åç ¹°°ì / Hirokazu Ogishima¡Ë
²®Åç ¹°°ì
1960Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢Æü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹¼Ò¤ËÆþ¼Ò¡£¥¹¥Ý¡¼¥ÄÉôµ¼Ô¤È¤·¤Æ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ä¿å±Ë¡¢½ÀÆ»¤Ê¤É¸ÞÎØ¶¥µ»¤òÃ´Åö¡£Æ±Éô¥Ç¥¹¥¯¡¢½ÐÈÇ¼ÒÊÔ½¸Ä¹¤ò·Ð¤Æ¡¢06Ç¯¤«¤éÊÔ½¸°Ñ°÷¤È¤·¤Æ¸½¾ì¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¡£»³²¼¡¦ÀÆÆ£»þÂå¤Î½ÀÆ»¤«¤é¸ÞÎØ¿·¶¥µ»¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¤Þ¤Ç¡¢¾¼ÏÂ¡¢Ê¿À®¡¢ÎáÏÂ¤ÈÄ¹Ç¯¤ËÅÏ¤Ã¤ÆÉý¹¤¯¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¸½¾ì¤ò¼èºà¤·¤¿¡£