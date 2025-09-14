フライ捕球上達に直結…トレーニングコーチの塩多雅矢氏が推奨する“遠近感養成法”

フライ捕球に苦手意識を持つ子どもは多い。空中に浮いたボールの落下地点を予測し、動くために必要なのが「遠近感」だ。約20校の中学・高校の野球部をサポートするトレーニングコーチの塩多雅矢さんは「顔が上を向くと、遠近感が少し取りづらくなる」と指摘する。ボールの軌道を正確に読む能力と体のバランスを保つ体幹の連動が、捕球には欠かせない。

野球において遠近感は、キャッチボールやフライの捕球など様々な場面で必要とされる。塩多さんによれば「遠近感を取るための目の動きと、姿勢をコントロールするための体幹の動き」を鍛える必要があるという。そこで、子どもたちに推奨しているのが仰向けに寝た状態でボールをキャッチするトレーニングだ。

バランスを取る“センサー”へ刺激を与える練習で、見た目以上に難易度が高い。仰向けに寝た状態で、頭上から投げられたボールをキャッチするという単純な動作だが、通常とは異なる姿勢での捕球は脳に新たな刺激を与え、遠近感を養うのに効果的だ。

ボールを投げる人は仰向けに寝た相手の頭側に立ち、おでこや顔の真ん中辺りを狙う。顔を越えて体に向かって飛んできたボールは比較的捕りやすいが、おでこ付近に落ちるボールの捕球は非常に難しい。捕球できなくても問題はなく、重要なのはボールを見ようという刺激が入っていることだ。

塩多さんは「体幹をいくら鍛えたところで、体のバランスが崩れた時に力が入ってくれないと、強いけど使えない状態になってしまいます」と指摘する。安全のために柔らかいボールを使用し、このトレーニングを繰り返し行うことで、遠近感と体幹の連動を自然と身につけられる。（First-Pitch編集部）