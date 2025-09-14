猫さんが好きすぎる『とある匂い』とは…？話題となっている投稿は、記事執筆時点で14万表示を突破しており、投稿には「茶トラさんはなんでこんなにかわいいんだろ」「刺さる程の良い匂いが分泌されてるのか……?」といった声が集まっています。

パパさんの靴の匂いにメロメロ

Xアカウント「とらまるくん」に登場したのは、スコティッシュフォールドの「とらまる」くん。短いしっぽと愛くるしい丸いお顔がチャームポイントの男の子です。

熱い夏でも「抱っこしてにゃ～」とママさんに求めてくるほど、甘えん坊だというとらまるくん。ところが、そんなとらまるくんには、ママさんが嫉妬してしまうほど夢中になるものがあるといいます。

それは、「パパさんの靴の匂い」。この日、ママさんがとらまるくんの姿を確認すると、玄関でパパさんの靴をギュッと抱きしめていたそう。そんなとらまるくんの姿を見て、ママさんは「私の靴も嗅いでよ！ずるい！」と嫉妬したのだそうです。

パパの匂い大好きにゃ～♡

靴だけでなく、パパさんの着なくなったパーカーも嬉しそうに使うなど、とらまるくんはパパさんの匂いが大好きなのだとか。パパさんへの愛が溢れて止まらない、"匂いフェチ"なとらまるくんなのでした。

投稿は、Xにて9,000件を超えるいいねを集めるなど、大きな注目を集めることに。

パパさんの靴にメロメロになるとらまるくんを見たX民からは、「とらまるくんはオトコ臭さが好きにゃ～」「男同士の臭いかな」「抱きしめてるの可愛いです♡」など、さまざまなコメントが寄せられています。

Xアカウント「とらまるくん」では、気持ちよさそうな表情で寝る様子や飼い主さんに甘える様子など、とらまるくんの可愛くて癒やされる姿が多数投稿されています。

