コレ、大当たりーーーッッ！！【ゴンチャ】何度でもリピしたくなる「最新ドリンク」って？

この秋、フルーツ好きにはたまらない新作ドリンクが【ゴンチャ】から登場！ 果実感とミルクティーの絶妙なハーモニーが楽しめる注目の2品は、見た目にも華やかで、飲む前からテンションが上がりそう。おやつタイムやリフレッシュしたい時に、ぜひ味わってみて。

秋を感じるビジュアルが魅力的「あふれる巨峰 ミルクティー」

まず目を引くのは、紫色の巨峰ソースとゼリー、シトラスチーズミルクフォームとのコントラスト。濃厚な味わいが期待できるビジュアルで、ティータイムの気分を盛り上げてくれそう。見た目にもリッチな印象を添えてくれます。

巨峰ゼリーたっぷりで満足度高そう

裏から見ると、ぷるぷるの巨峰ゼリーがたっぷり入っているのがわかります。@ftn_picsレポーターHaruさんによると「硬すぎず柔らかすぎずの程よい食感の巨峰ゼリーがブラックティーと絶妙にマッチ」したそう。これはリピしたくなるかも。

ふんわり香るりんごと桃の秋色コンビ「アップルピーチ ミルクティー」

シンプルで落ち着いた見た目の「アップルピーチ ミルクティー」。レポーターHaruさんは「りんごと桃がほんのり香ってとっても幸せな気分」とコメントしており、秋のリラックスタイムに最適な予感です。

味わうたびに広がる美味しさ！ 自分好みにカスタムも

レポーターHaruさんは、その味わいについて「美味しさ200点」と大絶賛！ 甘さや氷の量は調整でき、タピオカやナタデココなどのトッピングもできるので、自分好みのカスタマイズを楽しむのもおすすめです。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里