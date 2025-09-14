YouTubeに公開されて話題になっているのは、ウェットティッシュを枕にくつろぐ子猫の姿。まさか5日前まで野良猫だったとは思えないくつろぎっぷりに「くつろぎ方が可愛すぎる」「前から居たみたいw」「安心できる場所見つかってよかったです」といった声が寄せられ、記事執筆時点で86万回以上再生されています。

5日前に子猫を保護したら…

YouTubeチャンネル「k-log（@K-log-channel）」では、おうちにやって来た保護子猫・ウルちゃん、ネルちゃんの様子が不定期に投稿されています。

とある日のウルちゃんは、ウェットティッシュを枕にごろごろとリラックス中だったそう。

とっても安心した様子でくつろいでいるウルちゃんですが、実はこの様子、保護された5日後に撮影されたものなのだとか！

つまり、5日前までは野良猫だったのです！

飼い主さんが近づいても逃げることなく、「ここは僕のお家なので」と言いたげな様子で堂々と寝転ぶ順応力の高さに驚きです！

飼い主さんもあまりのリラックスぶりに「あなた、ほんとに先週まで野良でした？」と疑ってしまうほどだそう。きっとそれだけ居心地の良い環境なのでしょうね！

堂々としたくつろぎっぷり称賛の声

保護されてからたったの5日とは思えないほどの順応力で、家猫としての才能を遺憾なく発揮したウルちゃん。

そのくつろぎっぷりがYouTubeに公開されると、瞬く間に多くの人の目に留まり、86万回以上も再生されています。

また、コメント欄には、「くつろぎ方が可愛すぎる」「前から居たみたいw」「安心できる場所見つかってよかったです」「シルコット枕にww」など、安心しきっている様子を称賛する声や可愛すぎるくつろぎ方に笑ったという声がたくさん寄せられました！

現在のウルちゃんは…

現在、ウルちゃんは兄弟子猫のネルちゃんと共に、家猫になって3ヶ月が経過しているといいます。

飼い主さんによると、現在もウルちゃんは何かしらに頭を乗せて寝ていることが多いらしく、「枕がないと眠れん！」という性格の子なのだそう。

そんなウルちゃんとネルちゃんの成長記録は、現在もYouTubeチャンネル「k-log」にて更新中！

仲良しで可愛らしい2匹のやりとりや、のんびりくつろいでいる様子などを覗くことができますよ。

ウルちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

