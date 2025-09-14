ピンクの涼しげなワンピースで颯爽と…佳子さま ハードスケジュールで次々と公務をこなす日々

９月４日に東京・日本橋三越本店（中央区）で開かれた『第72回日本伝統工芸展』を鑑賞した佳子さま（30）は、ガラスの重箱を興味深そうに眺(なが)められた。

「池に映っている藤をのぞき込んでいるような気持ちになりました」

こう、作品の印象について語った佳子さま。お召しになっていたのは、淡いピンクの涼しげなワンピースだ。

「この日着ていたのは、花柄の帯風折り返しが印象的なワンピースです。６月にブラジルを公式訪問された際にも着用されており、お気に入りなのでしょう。佳子さまが身に着けられるブランド品は、すぐに話題となり売り切れとなることがある。ご本人も気にされているはずです。今回のワンピースは、おそらくオーダーメイドでしょう」（全国紙宮内庁担当記者）

厳しい残暑のなか、佳子さまはハードスケジュールで次々と公務をこなしている。昨年の公務は134件だが、今年は150件を上回りそうなハイペースだという。皇室解説者の山下晋司氏が解説する。

「佳子内親王殿下は成年の記者会見で『いただいた仕事を一つ一つ大切にしながら取り組んでいく』とおっしゃっており、お気持ちは変わっていないでしょう。ただ、ご負担は相当大きいはず。６月にブラジルから帰国後の武蔵野陵参拝が体調不良でお取り止めになったこともありました。佳子内親王殿下もいずれ結婚されるでしょうが、その公務をどなたが引き継ぐのかという懸念もあります」

服装にも細かい気遣いをみせる佳子さまは、皇族である限り常に笑顔で超多忙な日々をすごされる覚悟のようだ。

