Adoが“最近ハマっているYouTube”明かす、さまぁ〜ず「いいよね」
歌手のAdoが、9月13日に放送されたトーク番組「紙とさまぁ〜ず」（テレビ東京系）に、“アンケート用紙だけ”という特殊な形で出演。“最近ハマっているYouTube”を明かした。
ゲスト本人は出演せず、事前に投げたアンケートの回答をもとに、さまぁ〜ずがトークをしていく同番組。「さまぁ〜ずが、頑張ったら正解できそうな『Adoクイズ』を出題してください」とのお願いに、「Adoが最近ハマっているYouTubeは何でしょう？」との問題を出題する。
さまぁ〜ず・三村マサカズは「音楽絡みじゃないね」と話し、大竹一樹も同意。大竹は「なんかこう…辛いモノとか苦いモノとか食って『おええ』みたいなリアクションの人いるじゃない。子どもよく見てるんだけど」「食べ物系じゃないの？」と語る。
「見る人の目ではなく、耳を刺激するものです」とのヒントが与えられると、大竹は「咀嚼音みたいのあるじゃん。R2-D2みたいな。ASMRみたいな」と、最終的な答えに「ASMR」を選択。
正解は「ASMR（スライムを触る系）」で、大正解。大竹は「バケツみたいのに入ってるところに、ブシュって指入れるときのあの音な。空気と混ざって。あの音いいよね」と語り、三村も「あの音いいんじゃない？」と頷いた。
