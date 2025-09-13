メルセデス・ベンツ日本合同会社は、「Mercedes-AMG E 53 HYBRID 4MATIC+」の特別仕様車「Edition Night Carbon（PHEV）」を、セダンおよびステーションワゴン計150台限定で発売した。

同特別仕様車は、専用のナイトパッケージや21インチ鍛造ホイール、カーボン素材を随所に配した内外装により、スポーティかつ洗練されたスタイルを実現。高出力プラグインハイブリッドシステムと最新MBUXも搭載し、プレミアムセダンの魅力を一層引き立てるモデルとなる。

「Mercedes-AMG E 53 HYBRID 4MATIC+ Editionエディション

Night Carbon (PHEV) 」（セダン／ステーションワゴン）限定車発売

限定装備「AMGナイトパッケージ」、「AMGエクステリアナイトパッケージⅡ」がE 53のアグレッシブなスタイルを強調 限定装備の21インチAMGアルミホイール＜鍛造＞を外装色に合わせて2色採用 上記限定装備にE 53の人気オプション装備を備えた、より力強く洗練されたモデル 全国限定 合計150台（セダン：100台1、ステーションワゴン：50台2）

*1: セダン：グラファイトグレー（メタリック） 40台（左ハンドル:10台/右ハンドル：30台）

セダン：MANUFAKTURオパリスホワイト（メタリック） 60台（左ハンドル：20台/右ハンドル：40台）

*2: ステーションワゴン：グラファイトグレー（メタリック） 20台（右ハンドルのみ）

ステーションワゴン：MANUFAKTURオパリスホワイト（メタリック） 30台（右ハンドルのみ）

メルセデス・ベンツ日本合同会社（社長 兼 CEO： ゲルティンガー 剛､本社: 千葉県千葉市）は､「Mercedes-AMG E 53 HYBRID 4MATIC+ (PHEV) 」（セダン／ステーションワゴン）（以下、E 53）の特別仕様車「Mercedes-AMG E 53 HYBRID 4MATIC+ Edition Night Carbon (PHEV) 」（セダン／ステーションワゴン）（以下、本モデル）を限定発売いたします。本日より全国のメルセデス･ベンツ正規販売店ネットワークと、オンラインショールームを通じて注文の受け付けを開始し、お客様への納車は2025年9月下旬以降を予定しています*3。（全国限定 合計150台）

*3: 予定のため変更の可能性があります。

メルセデス・ベンツ E クラスは、1946 年に発表された W136 型以来、常に時代に先駆けて革新的な技術を採り入れ、世界のプレミアムセダンの指標とされてきました。

2024年 1月に発売された現行 E クラスは、パワートレインを全てのモデルで電動化*4 しました。デザインも一新され、ホイールベースの延長によりキャビンはゆったりと したサイズとなりました。リア部分ではスリーポインテッドスターをモチーフにしたツー ピース型 LED ランプでワイド感を演出しています。さらに、ルーティン機能の搭載や 音声認識の向上といった大幅な進化を遂げた第 3世代の MBUX（メルセデス・ベンツ ユーザーエクスペリエンス）*5を搭載し、機能性と快適性を大きく向上しています。

*4: 電動化モデルは、プラグインハイブリッド車およびISG搭載車を含みます。

*5: サービスをご利用いただくには、Mercedes me IDとMercedes-Benzデジタルプロダクトの利用約款への同意が必要です。また、車両と対応するユーザーアカウントとのペアリング、および情報通信サービスへの申込が必要となります。初回ライセンス期間終了後は、その時点で該当する車両に提供されているサービスに限り、有料で更新することができます。サービスの初期起点は、ペアリングまたはサービスを有効化したタイミングとなります。

E 53 は 3.0 リッター直列 6 気筒ターボエンジンと電動モーターを組み合わせたシステムトータル出力 585PS（430kW）を発揮するプラグインハイブリッドを搭載したE クラスのトップパフォーマンスモデルです。

「Mercedes-AMG E 53 HYBRID 4MATIC+ Edition Night Carbon (PHEV) 」の特長

エクステリアデザイン

エクステリアデザインは、セダン・ステーションワゴン共に本モデル限定装備の「AMG ナイトパッケージ」、「AMG ナイトパッケージⅡ」を採用することで随所にブラックパーツおよびダーククロームパーツがあしらわれ、ダイナミックな走りと圧倒的な存在感を予感させるスタイルとなっています。

ホイールは従来の 20 インチからサイズアップした「21 インチ AMG アルミホイール＜鍛造＞」を採用しています。それぞれの外装色にあわせたホイールカラーとなっており、グラファイトグレー（メタリック）にはブラックカラー、有償オプションのMANUFAKTUR オパリスホワイト（メタリック）選択時にはシルバーカラーのホイールが装着され、統一感のあるスタイリッシュなエクステリアデザインとなっています。

また、人気の高いオプション装備「アドバンスドパッケージ」、「AMG パフォーマンスパッケージ」、「デジタルインテリアパッケージ」と、カーボンにまつわる装備を採用し、E 53 の魅力を存分に愉しめる一台となっています。

エクステリアにおける通常モデル（選択可能オプション装備含む）との違いは以下の通りです。

フロント・フロントエプロンのスプリッターとトリムストリップをブラックカラーに変更・AMGラジエターグリル、ボンネットのAMGエンブレムをダーククロームに変更 サイド・21インチAMGアルミホイール＜鍛造＞を採用（ブラック／シルバー）・ベルトラインとウインドウラインのトリムストリップをブラックカラーに変更・フロントフェンダーのインサートとバッジ、ドアハンドル上部をダーククロームに変更 リア・AMGカーボンファイバースポイラーリップを採用（セダンのみ）・リアエプロンのトリムストリップ、左右4本出しテールパイプをブラックカラーに変更・リアのメルセデススター、トラングリッドのトリムストリップ、リアバッジと・AMGレタリングをダーククロームに変更

インテリアデザイン

インテリアデザインもエクステリアと同様にブラックカラーやカーボン素材を採用し、レーシーなスタイルとなっています。E 53 で有償オプションとして人気の高い「AMGカーボンパッケージ」でも採用されている AMG カーボンファイバーセンタートリムやAMG パフォーマンスステアリング（カーボンファイバー/MICROCUT）が装着され、ブラックカラーのナッパレザーシートと統一感のある洗練された見た目となりました。

さらに、通常 E 53 では AMG カーボンパッケージとの同時装着ができない「デジタルインテリアパッケージ」を特別に装備しており、センターディスプレイから助手席ディスプレイまでが 1 枚のガラス面に覆われたように見える「MBUX スーパースクリーン」など、先進的なデジタル機能を提供します。

オンラインショールームについて

オンラインショールームでは、掲載されている車両からご希望の車両を選択し、「Web 商談予約」をお申込みいただくことができます。「Web 商談予約」では Web 商談予約金の 10 万円をクレジットカードにてお支払いいただくことで、ご希望の車両を一定期間確保し、優先的に商談を進めることができます。Web 商談予約金は車両のご購入またはキャンセルに関わらずご返金いたします。「Web 商談予約」後は、お申し込みいただいた際に選択いただいた販売店にて商談のうえご購入いただけます。

左：Mercedes-AMG E 53 HYBRID 4MATIC+ Stationwagon Edition Night Carbon (PHEV)

右：Mercedes-AMG E 53 HYBRID 4MATIC+ Edition Night Carbon (PHEV)

※画像は欧州仕様車

左：21インチAMGアルミホイール＜鍛造＞（外装色：グラファイトグレー（メタリック）選択時）

右：21インチAMGアルミホイール＜鍛造＞（外装色：MANUFAKTURオパリスホワイト（メタリック）選択時）

※画像は欧州仕様車

限定車ラインアップ

メーカー希望小売価格（消費税込み）は以下の通りです。

セダン

*6: MPとはメルセデス・ベンツ日本にて使用しているモデル識別コードになります。

*7: 上記のメーカー希望小売価格は、付属品価格、税金（消費税を除く）、保険料、登録に伴う諸費用を含まない車両本体価格です。また、｢自動車リサイクル法｣に基づく、リサイクル料金が別途必要となります。

メーカー希望小売価格は参考価格です。価格は販売店が独自に定めておりますので、詳しくは各販売店にお問い合わせ下さい。

ステーションワゴン

*8: MPとはメルセデス・ベンツ日本にて使用しているモデル識別コードになります。

*9: 上記のメーカー希望小売価格は、付属品価格、税金（消費税を除く）、保険料、登録に伴う諸費用を含まない車両本体価格です。また、｢自動車リサイクル法｣に基づく、リサイクル料金が別途必要となります。

メーカー希望小売価格は参考価格です。価格は販売店が独自に定めておりますので、詳しくは各販売店にお問い合わせ下さい。

なお、「Mercedes-AMG E 53 HYBRID 4MATIC+ Edition Night Carbon (PHEV) 」（セダン／ステーションワゴン）には、新車購入から3年間、一般保証修理/定期メンテナンス（点検整備の作業工賃・交換部品）/24 時間ツーリングサポート/地図データ更新*10 が無償で提供される走行距離無制限の保証プログラム「メルセデス・ケア」が適用 されます。 さらに、メルセデス・ケア終了後、有償の保証延長プログラムとして、一般保証および 24時間ツーリングサポートを2年間延長する「保証プラス」と、4、5年目のメンテナンス サービスにおいて、初回車検時および 4 年目の点検や定期交換部品、消耗品の 交換をパッケージでご提供する「メンテナンス プラス11」をご用意しています。

*10: 地図データの更新にはデジタルプロダクトのマップアップデートをアクティベーションする必要があります。

*11: 新車登録日から 59 か月後の応当日の前日、または総走行距離 75,000km到達時のいずれか早い時点で終了となります。

「Mercedes-AMG E 53 HYBRID 4MATIC+ Edition Night Carbon (PHEV) 」のその他の特長

 パワートレイン

パワートレインはベースモデルのE 53から変更はなく、定評のあるM256をさらに進化させた3.0リッター直列6気筒ターボエンジンM256Mに高出力モーターと大容量リチウムイオンバッテリーを組み合わせたプラグインハイブリッドシステムを採用しています。

M256Mはターボのブースト圧を1.5barまで高めたことや新たにプログラミングされたソフトウェア、冷却装置の追加などにより、449PS（330kW）/560N・m を発揮します。

トランスミッションに統合された 163PS（120kW）/480N・m を発揮する高出力の永久磁石同期モーターは、発進時の俊敏な加速を力強くブーストし、システムトータルで585PS（430kW）/750N・m を実現。RACE START 時はシステム最高出力が 612PS（450kW）まで高まります。

 ドライバーに寄り添う、MBUX（メルセデス・ベンツ ユーザー エクスペリエンス）*12

学習機能をさらに高めた第３世代の対話型インフォテインメントシステム「MBUX」を 採用しました。「Hi, Mercedes!」とクルマに話しかけるだけで起動する音声アシスタント では、「少し暑い」「カフェに行きたい」など、普段の会話のように話しかけるだけで、 車両設定やインフォテインメント機能が簡単に操作できます。

さらに、Just Talk機能により、音声操作をキーワードの「Hi, Mercedes!」を発話せずに 行うことができます13。この機能が起動すると、ディスプレイ上部に赤いマイクのマークが表示され、車両がボイスコマンド待ちの状態となります。

また、直感的に操作できるタッチスクリーンや、ステアリングホイールのタッチコントロールボタンも備えており、ドライバーの好みや運転状況に応じて複数の車両操作方法を使い分けることが可能です。さらに、普段スマートフォンで利用している音楽ストリーミングサービスやインターネットラジオ、さらにビデオストリーミングなどもお楽しみいただくことができます*14。

*12: サービスをご利用いただくには、Mercedes me IDとMercedes-Benzデジタルプロダクトの利用約款への同意が必要です。また、車両と対応するユーザーアカウントとのペアリング、および情報通信サービスへの申込が必要となります。初回ライセンス期間終了後は、その時点で該当する車両に提供されているサービスに限り、有料で更新することができます。サービスの初期起点は、ペアリングまたはサービスを有効化したタイミングとなります。

*13: 車内にドライバー以外の乗員がいない場合に限ります。

*14: 各種サービスプロバイダーとの契約および関連商品が別途必要となる場合があり、各サービスの利用 料金は本パッケージには含まれておりません。Bluetooth/Wi-Fiテザリングが必要な場合、通信費用は お客様負担になります。

 MBUXスーパースクリーン

メディアディスプレイと助手席用ディスプレイを一体化した革新的なディスプレイで MBUX ハイパースクリーンとは異なり、コックピットディスプレイは独立したデザインと なっています。14.4 インチのメディアディスプレイと12.3 インチの助手席用ディスプレイを 一枚のガラスパネルで覆うことで、大型かつシームレスなスクリーンを形成しています。 助手席乗員は走行中でも動画やゲームなどのコンテンツを楽しむことができます。

 Burmester®4Dサラウンドサウンドシステム

Dolby Atmos®15にも対応した、合計 17 個のスピーカー、15チャンネル、合計 730Wの出力による「Burmester®4D サラウンドサウンドシステム」は、3 次元の豊かな音響にさらにもう 1 つ次元を加えた 4D サウンドをお届けします。これは、前席シートに振動を伝達するエキサイターを採用し、シートの振動を通じて音楽を表現します。

*15: Dolby Atmos®をご利用いただくためには、MBUXエンターテインメントパッケージプラスに含まれるオーディオストリーミングが有効になっている必要があります。サービスを有効にするために、事前にMercedes me IDと Mercedes-Benz デジタルプロダクトの利用約款への同意が必要です。また、車両と対応するユーザーアカウントとのペアリング、および情報通信サービスへの申込が必要となります。

メルセデスAMGについて

AMGは、「モータースポーツこそが技術力の優秀性を何よりも端的に示す」という確固たる信念に基づき、1967年に誕生しました。その名は、創立者のハンス・ヴェルナー・アウフレヒト（Aufrecht）、パートナーのエバハルト・メルヒャー（Melcher）、アウフレヒトの出生地グローザスパッハ（Grossaspach）の頭文字から取られています。当初はメルセデス･ベンツの市販車をベースに独自の改良を施したレーシングマシンを製造し、数々のレースにおいて輝かしい成績をおさめてきました。

1988年からはメルセデス･ベンツと本格的なパートナーシップを組み、中核となるモータースポーツ活動を通して培ったレーシングカーテクノロジーとメルセデス・ベンツの最先端技術を結集し、メルセデスのトップパフォーマンスモデルの開発とエンジンの生産を行っています。現在、日本におけるメルセデスAMGのポートフォリオは40モデル以上で構成されています。また、パワートレインは4気筒、6気筒、8気筒のガソリンエンジンはもちろんのこと、さらにF1®の技術を採用した高性能プラグインハイブリッド「E PERFORMANCE」、そして電気自動車と、お客様の幅広いニーズに応えるラインアップを揃えています。

※本プレスリリースに記載されている仕様およびメーカー希望小売価格は、発行日現在の内容です。

リリース提供元：メルセデス・ベンツ日本合同会社