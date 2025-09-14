東武限定品も！東武百貨店 池袋本店『爽やか梨スイーツ・驚きの梨グルメ』

東武百貨店 池袋本店は9月11日(木)から10月1日(水)の21日間、地下2階・地下1階 食品フロアにて『爽やか梨スイーツ・驚きの梨グルメ』を開催します。

東武百貨店 池袋本店『爽やか梨スイーツ・驚きの梨グルメ』

場所 ：東武百貨店 池袋本店 地下2階・地下1階 食品フロア

期間 ：2025年9月11日(木)〜10月1日(水)

営業時間：午前10時〜午後8時

注目は7店舗の東武限定品！

梨を使用したパイやゼリー、かき氷などのスイーツから、梨を使ったおまんじゅう、梨と秋野菜を使ったゼリー寄せなどのお総菜まで様々な梨の魅力を楽しめます。

◆梨スイーツからお惣菜まで！

［東武限定品］【ヴィタメール】地下1階9番地

「ル・レクチェのクラフティ」

681円(1個)《各日数量限定》

パイ生地にル・レクチェとバニラが香るアパレイユを入れて焼き上げたフランス・リムーザン地方の伝統菓子。

ヴィタメール

［東武限定品］【コロンバン】地下1階6番地

「ポワールベリー」

972円(1個)《各日数量限定》

西洋梨のムースとベリーのムース、ヘーゼルナッツ生地を重ね、食べやすくスライスした西洋梨をトッピング。

コロンバン

［東武限定品］【パオパオ】地下2階4番地

「洋梨たっぷりクリームまん」

357円(1個)《各日販売予定30点》

みずみずしい洋梨の果肉をたっぷりと使用した、期間限定の贅沢なクリームまん。

パオパオ

［東武限定品］【美濃吉】地下2階3番地

「梨と秋野菜のゼリー寄せ」

601円(1個)《各日販売予定20点》

ジューシーな梨や彩り豊かな秋野菜を、だし香るゼリーで閉じ込めました。

さっぱりと味わえます。

美濃吉

◆梨の甘さを感じるひんやりスイーツ！

［東武限定品］【京橋千疋屋】地下1階4番地

「和梨ゼリー」

810円(1個)《各日販売予定20点》

和梨ピューレを使用したゼリーと、フレッシュな角切り和梨入りゼリーの2層仕立てで、清涼感満点！

京橋千疋屋

［東武限定品］【Tamaya】地下1階10番地

「和梨のかき氷」

イートイン950円(1杯)《各日数量限定》

梨の甘みとみずみずしさで秋の恵みを感じられる特製和梨のかき氷。

Tamaya

［東武限定品］【サダマツ ジュース＆スイーツ】地下2階9番地

「梨ドリンク」

701円(1杯)

青果のプロが目利きした旬の梨と氷水だけを使うフレッシュドリンク。

注文ごとに作り立てを提供します。

※梨の入荷状況により早めに終了する場合があります。

サダマツ ジュース＆スイーツ

