俳優・えなりかずきがレギュラー出演する１３日放送のフジテレビ系「相葉◎×部」（土曜・後４時３０分）で衝撃の事実を告白した。

スタジオでともに番組を進行するタレント相葉雅紀に向かって「私、最新ニュースというか…人生初の結婚の証人というのをさせてもらった」と婚姻届けの証人であったことを明かしたえなり。「なんとそのカップルがカズレーザーさんと二階堂ふみさん」と言った途端、相葉は「えええええ！今、話題の！！」とのけぞって仰天。

そして「えなり君は２人が交際していると知っていたの？」と質問。えなりは「僕、そのサインをする時に相手を知った感じです」とぶっちゃけ。

「去年、『明日、二階堂ふみさんとメシ食うんですよ』と（カズレーザーから）聞いてはいた」が交際していたことはまったく知らなかったそう。今回の放送収録の１か月ほど前に「『結婚しますんでハンコ持ってきてください』と言われて行ったら二階堂さんが来てぶっ飛んだ」と衝撃を受けたことを振り返った。

えなりとカズレーザーはプライベートのクイズ研究会仲間であることが紹介され、相葉は「芸能通だよねー。なんかイッチョカミするよね〜」とえなりをからかっていた。