『今夜のべらぼう』定信は勘違いをして…
俳優の横浜流星が主演を務める、大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）の第35回「間違凧文武二道（まちがいだこぶんぶのふたみち）」が、14日に放送される。
【写真あり】「分かりやすい！」新たな相関図を公開
前回は、老中首座に抜擢された定信（井上祐貴）は、質素倹約を掲げ、厳しい統制を敷き始める。 そんな中、蔦重（横浜流星）は狂歌師たちに、豪華な狂歌絵本を作ろうと呼びかける。しかし、そこに現れた南畝（桐谷健太）は、筆を折ると宣言。南畝は定信を皮肉った狂歌を創作した疑いで処罰の危機にあった。意次（渡辺謙）が作った世の空気が定信の政によって一変する中、蔦重は世の流れに抗うため、ある決意をもって、意次の屋敷を訪れる。
今回は、定信（井上祐貴）の政を茶化した『文武二道万石通（ぶんぶにどうまんごくどおし）』。しかし、これを目にした定信は勘違いをし、逆に改革が勢いづく結果となり、蔦重（横浜流星）は複雑な気持ちになる。そんな中、読売で、定信が将軍補佐になったことを知る…。歌麿（染谷将太）は、かつて廃寺で絵を拾い集めてくれたきよ（藤間爽子）と再会し、心に変化が生まれる。江戸城では、家斉（城桧吏）が大奥の女中との間に子をもうける…
